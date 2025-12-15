ＨＩＳが大幅続伸、２６年１０月期は大幅増収増益で５円増配見通し

エイチ・アイ・エス<9603.T>が大幅続伸している。前週末１２日の取引終了後に発表した２６年１０月期連結業績予想で、売上高４２００億円（前期比１２．６％増）、営業利益１４０億円（同２０．４％増）、純利益９０億円（同９０．７％増）と大幅増収増益を見込み、年間配当予想を前期比５円増の２５円としたことが好感されている。



日本人出国者数の回復やグローバルマーケットの受客ビジネスの加速、高付加価値の着地型コンテンツの開発などで旅行事業の伸長を見込むほか、都市部を中心としたレジャー需要の回復によりホテル事業の高単価・高稼働獲得を狙う。トルコ・カッパドキアのホテル収益の回復継続も寄与し下期にかけて収益拡大を計画している。



なお、２５年１０月期決算は、売上高３７３１億６００万円（前の期比８．７％増）、営業利益１１６億２７００万円（同７．１％増）、純利益４７億１９００万円（同４５．９％減）だった。



