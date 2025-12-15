丸善ＣＨＩが３日続落、２６年１月期業績予想及び配当予想を上方修正も材料出尽くし感

丸善ＣＨＩホールディングス<3159.T>が３日続落している。前週末１２日の取引終了後、２６年１月期の連結業績予想について、売上高を１７５０億円から１８３０億円（前期比１０．４％増）へ、営業利益を３６億円から４８億円（同３７．２％増）へ、純利益を２３億円から３１億円（同２０．７％減）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を４円から６円（前期実績３円）へ引き上げたが材料出尽くし感から売られているようだ。



「２０２５大阪・関西万博」に出店した会場内オフィシャルストア２店舗に多くの人が来店し、予想を上回る売り上げを計上したことなどが要因としている。これに加えて、文教市場販売事業で教育・研究施設、図書館などの設計・施工における大型案件の完工が増加したことも寄与し、第３四半期累計（２～１０月）決算は、売上高１４１７億８８００万円（前年同期比１４．６％増）、営業利益４４億９５００万円（同９５．２％増）、純利益３１億５００万円（同９．７％増）となった。



出所：MINKABU PRESS