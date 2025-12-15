顔＆からだの潤い美肌ケアのために！お肌の砂漠度、チェックしてみませんか？
【イラストで見る】ご自愛ケアで美髪をキープ！老け髪予防のブラッシング&シャンプー術
乾燥は肌の砂漠化を引き起こし、肌トラブルのもとになります。冬はもちろん、一年中カサカサ肌が気になっていたら、今すぐに保湿ケアを始めましょう。正しく保湿をすれば、肌は内側からふんわりしてきて、肌の悩みも軽くなりますよ。まずは「お肌の砂漠度チェック」からスタート！
お話を伺ったのは…
クリニックに勤務するかたわら、テレビ、雑誌などのメディアやSNSを通じて医師としての立場から美容や健康を追究している。YouTubeはチャンネル登録者数約166万人。
■乾燥こそが一番の肌老化を招く原因
雑誌『レタスクラブ』の「ご自愛読者アンケート」で１位になったのは、肌のお悩み。
肌の老化を食い止めるにはどうしたらいいのでしょうか？
「乾燥こそが肌の老化を招く、一番の原因です」と教えてくれたのは皮膚科医の友利新先生。
「私たちの肌には外の刺激から肌を守り、肌内部の水分が逃げるのを防ぐバリア機能があります。この機能が低下すると、水分が外に出てしまうため肌が乾燥し、外的な刺激を受けやすくなって、さまざまな肌トラブルに。肌の老化を食い止めるには乾燥対策が欠かせません。そしてすぐに始められて最も身近な乾燥対策が保湿です」
ケアを見直して、正しい保湿ケアで肌悩みを改善しましょう。
『レタスクラブ』読者からはこんな肌悩みが！
・顔も体も一年中乾燥肌（涙）
・顔のカサカサが気になって角質をむいたら悪循環に
・乾燥がひどくて砂漠ボディ
・かかとの角質がストッキングを突き破ってしまいます
・顔に汗をかくと 肌が荒れて、 乾燥がひどくなる！
■どれくらい 乾燥してる？お肌の砂漠度チェック
□ファンデーションがひび割れしやすい
□洗顔後、肌がつっぱる
□肌を触るとゴワゴワする
□笑いジワがいつまでも消えない
□毛穴が縦長で目立つ
□肌の色がくすんでいる
□季節の変わり目に肌トラブルを起こしやすい
□肌に弾力やツヤがない
□口角や目もとの小ジワが気になる
□曇っている日は日焼け止めを塗らない
□若いときと同じ基礎化粧品を使い続けている
合計【 】個
⇓
3個以下なら 砂漠度レベル★★
＜季節の変わり目に乾燥する＞
季節の変わり目や体調を崩したときに肌トラブルが起きやすいのでは？ 日々のケアを続けながら紫外線対策をしたり、エアコンの風に直接あたらないなど、外的な刺激をできるだけ避けて。
4〜7個当てはまったら 砂漠度レベル★★★
＜乾燥気味＞
少しケアをさぼると、肌がカサカサしませんか？ まずは朝晩の保湿ケアを欠かさないこと。そして潤いが足りないと感じたら、クリームをプラスするなど、保湿剤を見直しましょう。
8個以上当てはまったら 砂漠度レベル★★★★★
＜超乾燥＞
乾燥の３大原因は体質、環境、年齢的なもの。この３つが重なると、かなり乾燥が進んでしまいます。乾燥対策をしっかり行ない、肌トラブルが解決しない場合は皮膚科で相談を。
＊ ＊ ＊
肌の老化防止に日焼けを気にする人は多いですが、じつは乾燥のほうが大敵だったなんて！ 冬こそ肌ケアの最前線。自分の肌の現状を把握して、さっそく対策につなげていきましょう！
イラスト／西村オコ 編集協力／山本美和
文＝高梨奈々