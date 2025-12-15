【白菜使い切り】鶏もも肉で作るピリ辛レシピ「白菜ペペロンチーノ」
旬を迎えた白菜。安くなっていたり、旬の味を楽しみたくて、1玉買ったのはいいけれど…使い切れない！そんなときにお役立ちの白菜使い切りレシピをご紹介。
ビタミンCやカルシウム、カリウムなど栄養たっぷりの白菜。食べ応えのわりに低カロリーなので、ダイエットのお供にもぴったりです。レシピを参考に、白菜をまるごと味わってください！
※本記事はレタスクラブ編集部編集のMOOK本『安うま食材使いきり！vol.15 もっと！白菜使いきり！』から一部抜粋・編集しました
■白菜ペペロンチーノ
■にんにく＆とうがらしの香りがたまらない！
◆材料（2人分）
白菜 1/8株
とりもも肉 1枚（約250g）
塩、こしょう 各適量
赤とうがらし 1本
にんにく 1片
オリーブ油 大さじ3
◆作り方
1 白菜は葉と軸に切り分け、それぞれ一口大に切る。とり肉は2cm角に切り、塩、こしょう各少々をふる。とうがらしは種を除いて小口切りにし、にんにくは薄切りにする。
2 フライパンにオリーブ油を弱めの中火で熱し、とうがらし、にんにくを入れて炒める。香りが立ったらとり肉、白菜の軸を加えて炒め、白菜がしんなりするまでふたをして4〜5分蒸し焼きにする。
3 ふたを取って白菜の葉を加えて1〜2分炒め、全体に油がまわったら、塩、こしょうで味をととのえる。
［1人分450kcal 塩分1人分1.0g］
