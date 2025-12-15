「白菜ペペロンチーノ」


旬を迎えた白菜。安くなっていたり、旬の味を楽しみたくて、1玉買ったのはいいけれど…使い切れない！そんなときにお役立ちの白菜使い切りレシピをご紹介。

ビタミンCやカルシウム、カリウムなど栄養たっぷりの白菜。食べ応えのわりに低カロリーなので、ダイエットのお供にもぴったりです。レシピを参考に、白菜をまるごと味わってください！

※本記事はレタスクラブ編集部編集のMOOK本『安うま食材使いきり！vol.15　もっと！白菜使いきり！』から一部抜粋・編集しました

にんにく＆とうがらしの香りがたまらない！


■白菜ペペロンチーノ

◆材料（2人分）

白菜　1/8株

とりもも肉　1枚（約250g）

塩、こしょう　各適量

赤とうがらし　1本

にんにく　1片

オリーブ油　大さじ3

◆作り方

1　白菜は葉と軸に切り分け、それぞれ一口大に切る。とり肉は2cm角に切り、塩、こしょう各少々をふる。とうがらしは種を除いて小口切りにし、にんにくは薄切りにする。

2　フライパンにオリーブ油を弱めの中火で熱し、とうがらし、にんにくを入れて炒める。香りが立ったらとり肉、白菜の軸を加えて炒め、白菜がしんなりするまでふたをして4〜5分蒸し焼きにする。

3　ふたを取って白菜の葉を加えて1〜2分炒め、全体に油がまわったら、塩、こしょうで味をととのえる。

［1人分450kcal　塩分1人分1.0g］

編集＝レタスクラブ編集部／『安うま食材使いきり！vol.15　もっと！白菜使いきり！』