Snow Manが、雑誌『TVfan』2月号（12月17日発売）の表紙を飾る。解禁されたビジュアルでは、グループの空気感がそのまま伝わるような、和やかで温かみのあるショットが目を引いている。

■メンバーカラーのつなぎ×ファージャケットで統一感ある装いのSnow Man。自然体な笑顔と距離の近いポージングにも注目

表紙でSnow Manが着用しているのは、それぞれのメンバーカラーを取り入れたつなぎスタイル。その上からボリューム感のあるファージャケットを羽織り、カジュアルさと華やかさを併せ持つコーディネートに仕上がっている。色使いは個性豊かでありながらも全体にまとまりがあり、グループとしての一体感が際立つ。

肩を寄せ合ったり、体を預け合ったりとしたリラックスしたポージングも印象的だ。佐久間大介の上に渡辺翔太が横たわり、佐久間は宮舘涼太の膝に頭を乗せながら宮舘の足に手を添える。

阿部亮平は岩本照の肩に両手を置き、ラウールは目黒蓮と深澤辰哉と肩を組む。さらに、深澤は渡辺の首を支える向井康二の肩に手を置くなど、複雑ながらも息の合った配置が、9人の関係性を物語っている。

作り込みすぎない自然な表情からは、長年培われてきた信頼関係と変わらない仲の良さがにじみ出ている。笑顔が重なり合う構図は、Snow Manらしい温度感をそのまま切り取ったようだ。

明るさと多幸感にあふれた表紙ビジュアルに、ファンからは「9人でぎゅっとなってるのかわいい」「足どうなってるの？」「寝っ転がってるなべさくかわいい」「いわあべのかわいさに声出た」「しょっぴー天使すぎる」「かわいいの詰め合わせ」「距離感バグってる」「多幸感すごい」など、反響が殺到している。

