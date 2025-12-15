日向坂46正源司陽子、現在の自分自身について語る。「理想のアイドル像はなく、“正源司陽子”でいくしかない」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

日向坂46の正源司陽子が『EX大衆』1・2月合併号（12月15日発売）の表紙＆巻頭に登場している。

■グラビアのテーマは“自分探し”

全国ツアー『日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」』を成功させ、2026年1月28日には16thシングル「クリフハンガー」をリリースする日向坂46。正源司陽子は同シングルでフロントメンバーに選ばれ、グループを引っ張る。

今回のグラビアでは「自分探し」をテーマに、撮影場所をコロコロと変えながら、明るく無邪気な姿や息を呑むほどの透明感・存在感のあるカットなど、様々な正源司に迫った。アンニュイで儚く美しい表情は必見だ。

ロングインタビューでは、「おひさま（日向坂46ファンの総称）の近くに行き、幸せを浴びることができた」と語る全国ツアーの振り返りや「理想のアイドル像はなく、“正源司陽子”でいくしかないと思っている」と、現在の自分自身について語る。

そして、同期の藤嶌果歩の存在、「クリフハンガー」でセンターに抜擢された五期生・大野愛実のことも、独自の視点で語っており、現在の正源司陽子を知ることができる内容に仕上がった。

本号は、同じく日向坂46から渡辺莉奈の撮り下ろし＆インタビュー、初選抜入りを果たした清水理央のソロインタビュー、片山紗希×下田衣珠季の対談、小坂菜緒のソロインタビュー、さらに『MONSTER GROOVE』東京公演レポートなど、日向坂46の大特集となっている。

