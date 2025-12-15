ジェイック <7073> [東証Ｇ] が12月15日後場(13:00)に決算を発表。26年1月期第3四半期累計(2-10月)の連結経常利益は前年同期比41.3％増の2億1900万円に拡大し、通期計画の2億8900万円に対する進捗率は75.8％に達し、5年平均の48.4％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した11-1月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比12.5％減の7000万円に減る計算になる。



同時に、期末一括配当を従来計画の45円→55円(前期は45円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である8-10月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比19.8％増の1億0900万円に伸び、売上営業利益率は前年同期の8.6％→9.7％に改善した。



株探ニュース

