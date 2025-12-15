15日13時現在の日経平均株価は前週末比788.77円（-1.55％）安の5万47.78円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1064、値下がりは489、変わらずは50と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は347.63円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が251.69円、ＴＤＫ <6762>が52.14円、ファナック <6954>が41.78円、東エレク <8035>が40.11円と続いている。



プラス寄与度トップはリクルート <6098>で、日経平均を23.16円押し上げている。次いでファストリ <9983>が22.46円、信越化 <4063>が17.88円、豊田通商 <8015>が15.34円、イオン <8267>が12.63円と続く。



業種別では33業種中19業種が値上がり。1位は保険で、以下、陸運、水産・農林、輸送用機器と続く。値下がり上位には非鉄金属、鉄鋼、電気機器が並んでいる。



※13時0分0秒時点



株探ニュース

