【かわいすぎる】癒やされたくてカフェに入った結果…共感度1000％のカマタミワ漫画【作者に聞く】
漫画で描かれる日常が、悶絶級の共感を集めているカマタミワさん。日常生活のちょっとした失敗や、ついやってしまう「ズボラ」な行動など、「わかる〜」「あるある！」と共感を集めるエピソードの豊富さと、日常の「幸せ」や「発見」に関する秀逸な描写で20万人以上のSNSフォロワーを惹きつけている。
今回、カマタさんは大型犬のいるカフェに「癒やし」を求めて入ってみたが、予想以上に大型犬との距離が近くて驚くことになる。
カマタさんは新しいカフェの入り口でこちらを見る犬に心惹かれ、お店に入ってみることに。犬はカマタさんに予想以上の「ドッグランのテンション」でじゃれつき、店員さんに注意されつつ、自由にふるまう。
■カマタさんに犬への思いについて聞いてみた
――猫と犬の「かわいさ」について、どのような違いや共通点を感じましたか？
私は猫にはあまり相手にされないのですが、犬はそんな私にも全力で向かってきてくれてうれしいです。食欲に抗えない所は、共通でかわいいなと思います。
――犬の真剣な顔がたまらなくかわいいですが、犬を描くのは好きですか？
犬、表情がわかりやすくて、おもしろいですよね。気持ちが全開になっている顏を描くのが楽しいです。
――もし今後、犬を飼うとしたら、どのような犬種に興味がありますか？
でっかい犬に興味があるのですが、歳をとってからの散歩が大変そうですよね…。その辺を考えなくていいなら、以前ドッグショーで見たサモエドが、でっかかわいくて堪らなかったので飼ってみたいです。そのときショーで見たサモエドは、全く芸ができなくて、そのできなさがかわいくて、ショーが終わったあとに声をかけに行ったんです。そしたら、喜んで飛び掛かられて、床に完全に転がってしまいました(笑)。びっくりしたけど、かわいかったなー。
取材協力：＠カマタミワ(kamata_miwa)
