女優の松本若菜（41）が14日放送のTBSラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜前10・00）にゲスト出演。毎年大みそかにする習慣を明かした。

大みそかの恒例行事として、松本は「松本家というか、うちの母がやっていたことなんですけど」と切り出し、「31日の夜から使う歯ブラシとか、寝る時のパジャマ、下着類、寝具もそう、私は今クッションのカバーもそうなんですけど、31日に総替えするんですよ」と打ち明けた。

そして「まっさらな気持ちが新年を迎えるというのが。ずっとですね」と話すと、番組パーソナリティーの安住紳一郎アナウンサーは「31日の午後ぐらいからやるんですか？」と質問。松本は「午後ぐらいからやり始めて、お風呂を上がったらもう完全に、という感じですね」と解説した。

これに安住アナは「いいですね、31日の夜にもうスタートして」と共感。松本は「友達に“1日にしないの？1月1日の夜からしないの？”って言われたんですけど、31日までに大掃除とかを済ませるじゃないですか。ていうので、うちの母は夜からっていうふうに決めてるんだと思う」と語っていた。