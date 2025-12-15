「カーリング混合ダブルス・ミラノ・コルティナ五輪世界最終予選、ラトビア７−６日本」（１４日、ケロウナ）

１次リーグが行われ、日本の小穴桃里、青木豪組がラトビアに逆転負けした。

日本は第１エンドで１点を先制。第２エンドは２点をスチールしてリードを広げた。３−１の第４エンドはスチールのピンチを背負ったが、青木の最終投で１点を確保。４−１で前半を折り返した。

後半は相手が得点しやすいパワープレーを選択した第５エンドで３失点。逆に日本に２得点の可能性があった第６エンドは青木の最終投が伸びすぎて１点にとどまった。第７エンドで１点をスチールし、６−４で迎えた最終第８エンドで３失点し逆転負けした。

試合後、青木は「前半かなりいい形を作れていただけに、すごくもったいない試合になってしまった。後半向こうが（調子を）上がってきたところで自分たちがミスを連発してしまった。パワープレーの３点から流れを持っていかれた」と悔やんだ。

日本は前日の韓国戦で黒星発進したが、この日午前のチェコ戦で８−３で快勝。対戦成績を１勝１敗としてラトビア戦を迎えていた。

１次リーグは１６ペアが出場し、８ペアずつの２組に分かれて総当たり戦を実施。１位同士が１枠目を争い、その敗者と２位同士で対戦した勝者がラスト２枠目かけて戦う。