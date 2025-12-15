Image: ロッテ

まさか後追いで公式が始めるとは。

ロッテが、生成AIを活用して顔写真をビックリマン風に加工できるサービス「ビックリマンAI名刺メーカー」を、2025年12月16日（火）から40日間限定から提供します。

ビックリマン、祝40周年

このサービスは、「ビックリマン悪魔VS天使シリーズ」の40周年を記念したもの。ユーザーがアップロードした顔写真をもとに、AIがビックリマン風のキャラクターを生成し、オリジナルの名刺を作ってくれます。

以前から、SNSではChatGPTなどの生成AIを使って、自分の写真をビックリマン風に加工するのが流行っていましたが、スーパーゼウスなどの公式キャラもあしらえるのは公式ならではの強みですね。

発注は、1日最大400セットまでの限定。価格は名刺の枚数に応じ、4,400円（100枚）〜1万1000円（400枚）。名刺のサイズは、1辺48mmの正方形で、素材はステッカーではなく紙です。

ちなみに、リリース画像の里崎とは、元千葉ロッテマリーンズの里崎智也氏のこと。幼少期からビックリマンの蒐集家であったことから、ビックリマン終身名誉PR大使に選ばれています。

