「とにかくコーデ考えるの面倒」な40・50代へ！【ZARA】1枚で決まる！「優秀ワンピ」

何を着るか毎日考えるのは面倒……そんな大人女性は、1枚でコーデが完成する「ワンピース」を頼ってみるのも一つの手。【ZARA（ザラ）】なら、洗練された雰囲気を作るワンピースが揃っています。そこで今回は、コーデ組みの時短とおしゃれを同時に叶えてくれそうな「優秀ワンピ」をご紹介。

柔らかなシルエットと色味で大人の余裕を演出

【ZARA】「ソフトファブリック ワンピース」\6,590（税込）

落ち感のあるレーヨン混素材で、ゆったりとした雰囲気のワンピース。グレーマールのシックなトーンが上品で、大人女性のデイリーコーデにしっくりなじみそうです。ウエストのドレープがシルエットにメリハリをつけてくれるので、スタイルアップも叶うかも。シンプルだからこそ、添えるアイテム次第でさまざまな雰囲気を楽しめる一枚。

体型カバーもきれい見えも両立するワンピース

【ZARA】「ベルト付きミディ丈ニットワンピース」\7,990（税込）

ストンとしたシルエットときっちり並ぶフロントボタンが縦のラインを強調する、すっきりとしたニットワンピース。ウエストをほどよく絞れる結び目ベルトも、細見えをサポートしてくれそう。ハイゲージのニット素材だから、大人らしく落ち着いた雰囲気で、品のある着こなしが狙えます。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。