最悪！上司が重要データを勝手に削除→「責任は部下」となすりつけ　その正体は「会長の古い愛人」だった件【実録マンガ】

【読者のエピソードをマンガ化！】今回は40代女性から寄せられた「上司ガチャ」エピソードをご紹介。なんでも、上司は「会長の古い愛人」なのだそうで……。

女性いわく、上司は「大切なデータを消去したり、階層の奥深くに収納してしまったり。しかも自分のやらかした行為自体を忘れてしまい、問題行動が顕在化するころには部下に責任を擦り付けるということも」とのことで、まさに最悪だ。

人事側も問題は把握している様子だが、会長の愛人となると手出しはできないようだ。

会長は一体なにを考えているのか……

問題上司を外すどころか、昇格させる始末。これでは真面目な人ほど働くのがバカらしくなってくるだろう。そして案の定……

職場の未来を悲観する女性。問題の上司が何年居座るかは不明だが、理不尽な職場で消耗するより次の職場を見つけたほうが幸せになりそうだ。※マンガの制作にはAI（Gemini）を使用しています。

