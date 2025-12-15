「食」と「入浴」で温まる異業種コラボ！マックス×ほっかほっか亭「ほっかほっか冬至の日キャンペーン」

株式会社マックスと「ほっかほっか亭」が、「冬至の日」である12月22日より異業種コラボレーション企画を開催。

SNSでのプレゼントキャンペーンや楽天市場での謝恩セールを通じ、「あたたかさ」と「リラックス」を届ける冬の特別企画です。

マックス×ほっかほっか亭「ほっかほっか冬至の日キャンペーン」

開始日：2025年12月22日（月）

企画内容：SNSプレゼントキャンペーン、楽天市場での謝恩セール

一年で最も昼が短く、寒さが本格化する冬至。

日本では古くからゆず湯に入る習慣がありますが、年末の忙しい時期には心身の癒やしも求められます。

スキンケア・ボディケア製品を手がけるマックスと、お弁当チェーンのほっかほっか亭がタッグを組み、「食」と「入浴」の両面から温もりを提供するキャンペーンを展開。

コラボ企画第1弾として、Instagramでのプレゼントキャンペーンが実施されます。

「＃冬至の夜長を贅沢にすごそう」プレゼントキャンペーン

マックス公式Instagramアカウントをフォローし、対象投稿に「いいね」をした人の中から抽選で10名に豪華賞品が当たるキャンペーン。

応募期間は2025年12月22日（月）から12月24日（水）まで。

当選者には、ほっかほっか亭のオリジナル調味料とマックスの入浴剤セットが贈られます。

賞品：汗かきエステ気分 エプソムソルト

賞品の一つである「汗かきエステ気分 エプソムソルト」。

冬の冷えた体を温めるバスタイムに最適なアイテムです。

今回は4種セットとしてプレゼントされます。

賞品：ゆずしょうゆ

ほっかほっか亭の「ゆずしょうゆ」もセットでプレゼント。

ゆずの香りが楽しめる調味料で、冬の食卓を彩ります。

入浴剤と調味料、それぞれの「ゆず」を楽しめるユニークな組み合わせです。

「ほっかほっか」なご褒美謝恩セール

楽天市場のマックス公式ショップでは、2025年12月19日（金）20:00から12月26日（金）1:59まで謝恩セールを実施。

ユズ果実エキス（保湿成分）配合の入浴液や、人気の「汗かきエステ気分」シリーズなどが対象となり、ポイントアップや割引価格で販売されます。

「大感謝祭」期間中の限定開催です。

冬至の伝統的な習慣を現代のライフスタイルに合わせて楽しむ今回のコラボレーション。

お風呂と食事の両方で、ゆずの香りと温かさを堪能できる機会です。

マックス×ほっかほっか亭「ほっかほっか冬至の日キャンペーン」の紹介でした。

