日本テレビ系トークバラエティー番組「ＴＨＥ マントルトーク 〜愛を語る灼熱トークＳＨＯＷ〜」が１４日に放送された。

番組のテーマはドジャースの大谷翔平投手（３１）。スタジオ出演芸能人とファン８０人が大谷について語り尽くすというもの。

途中で観覧席の男性が日本ハム在籍中の大谷との記念写真を披露。企画で子ども記者として「大谷選手にインタビューしたことがあります」と明かした。

これにお笑いコンビ「アンタッチャブル」の山崎弘也が「ちなみにどういうインタビューをしたんですか？」と尋ねると男性が「日本ハムファンのどこが好きですか？と聞いたら、『ヤジが少ないところ』と…阪神とかはヤジが多いので」と返答。これには出演していた元阪神の赤星憲広氏は大きくうなずき、スタジオは笑いに包まれた。

長嶋一茂は「阪神はあのヤジがいいんだけどね」とフォロー。また「一番最初に甲子園球場に行って練習しているときに『バカ息子！』って言われて、それをそのまま（明石家）さんまさんがひきずって持ってきてバラエティーでも『バカ息子』って言われて、１０年くらい前に落書き事件があって」と話し、スタジオを大爆笑させていた。