Ｕ―２２日本代表にＡ代表経験者の佐藤龍之介、大関友翔ら選出…ロス五輪世代で１２月末に国内大会に臨む
日本サッカー協会は１５日、「ＩＢＡＲＡＫＩ Ｎｅｘｔ Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ Ｃｕｐ２０２５」（２１〜２７日）に臨むＵ―２２日本代表メンバーを発表した。
ロサンゼルス五輪世代の大岩剛監督が指揮を執る活動で、既にＡ代表でもデビューしているＭＦ佐藤龍之介（岡山）、ＭＦ大関友翔（川崎）や、海外ではベルギー・ベフェレンのＦＷ道脇豊、ドイツ・ハノーファーのＭＦ碇明日麻もメンバー入りした。
以下が、代表メンバー。
【ＧＫ】
１２ 小林将天（ＦＣ東京）
１ ピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋）
２３ 荒木琉偉（Ｇ大阪）
【ＤＦ】
１９ 塩川桜道（流通経大）
１５ 市原吏音（大宮）
３ 高橋仁胡（Ｃ大阪）
７ 梅木怜（今治）
５ 関富貫太（桐蔭横浜大）
２ 永野修都（鳥取）
２１ 土屋櫂大（川崎）
２５ 岡部タリクカナイ颯斗（東洋大）
２２ 森壮一朗（名古屋）
【ＭＦ】
１４ 大関友翔（川崎）
１６ 小倉幸成（法大）
４ 石渡ネルソン（いわき）
２７ 碇明日麻（ハノーファー）
２６ 矢田龍之介（筑波大）
１８ 佐藤龍之介（岡山）
６ 嶋本悠大（清水）
１３ 川合徳孟（磐田）
【ＦＷ】
１０ 古谷柊介（東京国際大）
１７ 久米遥太（早大）
８ 齋藤俊輔（水戸）
２０ ンワディケ・ウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大）
９ 横山夢樹（今治）
２４ 道脇豊（ベフェレン）
１１ 石橋瀬凪（湘南）