　日本サッカー協会は１５日、「ＩＢＡＲＡＫＩ　Ｎｅｘｔ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｃｕｐ２０２５」（２１〜２７日）に臨むＵ―２２日本代表メンバーを発表した。

　ロサンゼルス五輪世代の大岩剛監督が指揮を執る活動で、既にＡ代表でもデビューしているＭＦ佐藤龍之介（岡山）、ＭＦ大関友翔（川崎）や、海外ではベルギー・ベフェレンのＦＷ道脇豊、ドイツ・ハノーファーのＭＦ碇明日麻もメンバー入りした。

　以下が、代表メンバー。

　【ＧＫ】

１２　小林将天（ＦＣ東京）

１　ピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋）

２３　荒木琉偉（Ｇ大阪）

　【ＤＦ】

１９　塩川桜道（流通経大）

１５　市原吏音（大宮）

３　高橋仁胡（Ｃ大阪）

７　梅木怜（今治）

５　関富貫太（桐蔭横浜大）

２　永野修都（鳥取）

２１　土屋櫂大（川崎）

２５　岡部タリクカナイ颯斗（東洋大）

２２　森壮一朗（名古屋）

　【ＭＦ】

１４　大関友翔（川崎）

１６　小倉幸成（法大）

４　石渡ネルソン（いわき）

２７　碇明日麻（ハノーファー）

２６　矢田龍之介（筑波大）

１８　佐藤龍之介（岡山）

６　嶋本悠大（清水）

１３　川合徳孟（磐田）

　【ＦＷ】

１０　古谷柊介（東京国際大）

１７　久米遥太（早大）

８　齋藤俊輔（水戸）

２０　ンワディケ・ウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大）

９　横山夢樹（今治）

２４　道脇豊（ベフェレン）

１１　石橋瀬凪（湘南）