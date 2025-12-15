■カーリング混合ダブルス ミラノ・コルティナ五輪世界最終予選 日本 6ー7 ラトビア（日本時間15日、カナダ）

【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催、前回大会は金メダル3個

カーリング・混合ダブルスのミラノ・コルティナオリンピック™世界最終予選が日本時間15日に行われ、初出場を目指す日本代表（世界ランク10位）がラトビア（同22位）に6ー7で敗れ、通算1勝2敗となった。

小穴桃里（30）・青木豪（26）ペアの日本代表は予選リーグ初戦の韓国戦に敗れたものの、2戦目のチェコには8−3で勝ち、1勝1敗で3戦目のラトビア戦を迎えた。

1エンド5投の8エンド（E）制で行われる混合ダブルス。日本は第1Eに1点を奪うと、第2E、No.1、No,2ストーンは日本という状況で、ラトビアのラストショット。2つのストーンを弾き出すことはできず、日本は2点のスチールに成功し3−0とリードを広げる。

第3Eはラトビアに1点を取られたが、第4Eでは、最後の5投目でストーンを動かすナイスショットで1点を奪い、4−1とする。しかし第5E、後攻のラトビアに3点を取られるビッグエンドを許し、4−4の同点に追いつかれてしまう。

日本は第6E、第7Eで連続ポイントをあげ6−4と再びリード。しかし最終第8E、4投目を終えてラトビアの3つのストーンがハウスの中心にある苦しい状況に。日本はラストショットでNo.1ストーンをキープするが、後攻・ラトビアのラストショットで弾き出されてしまい、3点を奪われ、6−7で逆転負けを喫した。

五輪出場に出場できるのは10チームで、すでに開催国イタリアを含め8チームが出場権を得ており、今大会の世界最終予選で残りの2チームを争う。日本は女子が8大会連続で五輪出場を決めている。

16チームが2つの五輪出場枠を争う今大会。8チームがグループAとグループBに別れて総当たりの予選リーグを戦う。各グループ1位同士の決定戦で代表1枠が決まり、各グループ2位同士の決定戦勝者と1位同士の決定戦敗者が試合を行い、もう一つの代表枠が決まる。