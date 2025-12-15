俳優の今田美桜さんが自身のインスタグラムを更新。さまざまなシチュエーションでのオフショット写真を公開しました。

公開された写真には、様々な衣装でのリラックスした姿が収められています。



１枚目の画像では、華やかにライトアップされた回転木馬やカラフルな電飾が並ぶ遊園地で、今田さんはカメラに向けて穏やかな微笑みを見せています。黒のスパンコールドレスは光を受けて美しく輝き、暖色系の照明とのコントラストが視覚的な魅力を高めています。





別の画像では、バックに、ピンクや紫にライトアップされた城の塔と露店が並ぶ敷石の広場も見え、まるでおとぎ話の世界に迷い込んだような幻想的な雰囲気を醸し出しています。

他のショットでは、優雅なポーズで、ドレスのラインを美しく見せる姿も。







今田さんは日常シーンの投稿も。サロン風の空間でクリーム色のストライプシャツに身を包み、緑色の果実状のぶら下がりが特徴的なネックレスをつけた姿も投稿されています。







また、車内で撮影された写真では、黒髪が印象的な自然体の表情を見せており、どんな場面でも魅力が溢れています。







この投稿にファンからは「美桜ちゃん忙しいのに投稿ありがとう♥ どんな髪型も可愛い いつも応援してます♡!!」・「忙しいとに、、投稿ありがとね 久しぶりに笑顔が観れて最高!!」・「美桜ちゃんもお衣装も素敵♥」・「まじで世界一可愛いです！」などの反響が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】