木佐彩子アナ「解き放たれ過ぎ〜」 夫・石井一久＆元プロ野球監督との“変顔”3ショット披露に「おもろ過ぎ」「三者三様でいい構図」「さすがクリスタルキング継承者」
フリーアナウンサーの木佐彩子（54）が13日、自身のインスタグラムを更新。夫でプロ野球の楽天・取締役GMの石井一久氏（52）と、石井氏の元チームメイトで今季限りで東京ヤクルトスワローズの監督を退任した高津臣吾氏（57）との3ショットを披露した。
【写真】「さすがクリスタルキング継承者」木佐彩子アナが披露した石井一久氏＆高津臣吾氏との“変顔”3ショット ※2、３枚目
木佐アナは「Buddies Night Out 久しぶりのツーショット 解き放たれ過ぎ〜 お疲れ様〜」と高津氏へのねぎらいの言葉とともに、石井＆高津両氏の楽しそうな2ショットや、自身も交えて“変顔”を披露する3ショットなどをアップした。
この投稿にフォロワーからは「三者三様でいい構図です」「高津に負けず劣らない木佐さんの変顔（笑）」「高津さん最高っスね!!さすがクリスタルキング継承者ですね」「高津さん！おもろ過ぎ」「高津さん、ずっと疲れてたからね！そんな顔にもなりますよ」「木佐ちゃんの変顔が一番笑える」「旦那は3枚とも同じ顔やん」「トリオ漫才みたい」「お三人様サイコー笑」などの反響が寄せられている。
