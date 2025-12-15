（左から）石井一久、木佐彩子夫妻　※2014年撮影 （C）ORICON NewS inc.

　フリーアナウンサーの木佐彩子（54）が13日、自身のインスタグラムを更新。夫でプロ野球の楽天・取締役GMの石井一久氏（52）と、石井氏の元チームメイトで今季限りで東京ヤクルトスワローズの監督を退任した高津臣吾氏（57）との3ショットを披露した。

【写真】「さすがクリスタルキング継承者」木佐彩子アナが披露した石井一久氏＆高津臣吾氏との“変顔”3ショット　※2、３枚目

　木佐アナは「Buddies Night Out 久しぶりのツーショット 解き放たれ過ぎ〜 お疲れ様〜」と高津氏へのねぎらいの言葉とともに、石井＆高津両氏の楽しそうな2ショットや、自身も交えて“変顔”を披露する3ショットなどをアップした。

　この投稿にフォロワーからは「三者三様でいい構図です」「高津に負けず劣らない木佐さんの変顔（笑）」「高津さん最高っスね!!さすがクリスタルキング継承者ですね」「高津さん！おもろ過ぎ」「高津さん、ずっと疲れてたからね！そんな顔にもなりますよ」「木佐ちゃんの変顔が一番笑える」「旦那は3枚とも同じ顔やん」「トリオ漫才みたい」「お三人様サイコー笑」などの反響が寄せられている。