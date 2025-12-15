高圧洗浄機で掃除する店主…ホース振り回し客に放水“直撃”の瞬間　工場では積み上げたパレット崩落…作業員間一髪で回避　トルコ

トルコ・イスタンブールのカフェが水浸しとなる瞬間がカメラに捉えられた。当時、テラス席に客がいるにもかかわらず、店主が高圧洗浄機で大量放水。客へ直撃するだけではなく、店内も水浸しとなっていた。一方、別の現場ではフォークリフトで使うパレットが倒れ、女性作業員に直撃しかける事態が発生している。

大胆放水が客を“直撃”の瞬間

トルコ・イスタンブールのカフェで撮影されたのは、はた迷惑な店主の行動だ。

当時、テラス席に客がいる中、店主は店の前を高圧洗浄機で洗い始めていた。驚くのは、その水圧だ。

まるで消火活動を行うかのごとく大量に放水していた。「ほら！すごいだろ！」と言わんばかりに左右にホースを振り回している様子も確認できる。

その時、バランスを崩し、じりじりと後ずさる。そして水圧に耐えきれなかったのか、店主はくるりと一回転し、座っていた客に水が直撃した。

たまらず客はその場を離れ、気付いた頃には店の前が水浸しになっていた。

工場でパレットが突然崩れて…

一方、トルコの別の場所では、あるものの直撃を免れた人もいた。

当時、作業員の女性が工場内にいた。その隣でフォークリフトが荷物を載せるために使うパレットを積み上げていた。

次の瞬間、パレットがバランスを崩し、女性作業員の方へと倒れてきた。

しかし、女性は直前で崩落に気づき、なんとか回避。間一髪で直撃を避けて危機を乗り越えた。

