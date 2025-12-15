柏木由紀子、仲良しな酒井和歌子との“おでかけに密着” 2人の美貌に反響「お若い上にお美しい」「素敵なお年の重ね方」
俳優の柏木由紀子（77）が、15日までに自身のインスタグラムを更新。俳優の酒井和歌子（76）との“おしゃれシニア”のおでかけに密着した動画を公開した。
【動画】「気品のある美しいお二人」変わらぬ美貌に反響、柏木由紀子＆酒井和歌子の“おでかけ密着”
動画では「仲良しな二人のお出かけ密着」とスタートし、2人で腕を組みながらクラシック音楽を鑑賞しに行く姿が披露されている。
終始笑顔が絶えない2人は、カメラに向かって「行ってきま〜す」と手を振ったり、コンサート終了後は「おしゃべりタイム」とつづり、「昔の話からたわいもない話まで 楽しく笑って良き時間を過ごしました お友達っていいですね」と、友人との時間を満喫したことを伝えた。
笑顔あふれる動画に、コメント欄には「いつもながら気品のある美しいお二人」「お二人とも、お若いです 素敵なお年の重ね方ですね」「私も仲良しなお友達とこんな風になりたいです」「お若い上にお美しいお二人 由紀子さんも和歌子さんもどうして そんなにお若く美貌を維持されてるのか教えて頂きたいです」などと、2人の変わらぬ美貌に反響が集まっている。
