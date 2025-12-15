子供好きなわんこの優しい姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で2万1000回再生を突破し、「気付いたら泣いてた」「可愛すぎる…」「なんて尊い姿なの」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬が暮らす家に、赤ちゃんが生まれた結果…心温まる『初対面と成長記録』】

赤ちゃんとの初対面

TikTokアカウント「oreo.pome__」の投稿主さんは、『オレオ』ちゃんという可愛いわんこと暮らしています。そんな中、投稿主さんに第一子が誕生。オレオちゃんは、「お姉ちゃん」となりました。

もちろん、オレオちゃんにとって赤ちゃんとの暮らしは初めてです。どんな反応をするのか、ご夫婦で心配していたといいます。

しかし、ベビーベッドの中の赤ちゃんと初対面したオレオちゃんは、赤ちゃんに釘付けに！！まるで「早く触れ合いたい」と言っているかのように、優しい眼差しで赤ちゃんを見つめ続けていたそうです。

いつでもそばに寄り添う姿に感動

それから、赤ちゃんとの暮らしが始まったオレオちゃん。初めての育児に奮闘するママやパパのため、授乳中の付き添いは日課となりました。

赤ちゃんが泣くと、オレオちゃんは誰よりも早く赤ちゃんの元へ駆けつけるそうです。大忙しのオレオちゃんの休息時間は、赤ちゃんが寝ているとき。まるで自分が子育てをしているかのように、赤ちゃんのそばにいつでも寄り添っているのだといいます。

赤ちゃんへの心遣いも忘れない！！

とはいえ、赤ちゃんはまだ免疫力が未熟です。そんなことも察しているのか、オレオちゃんは赤ちゃんと一定の距離を保っているのだとか。人間のような細かな配慮に、オレオちゃんの優しさと賢さを感じます…。

また、オレオちゃんにも、ママやパパに甘えたいときがあります。そんなときは、赤ちゃんを抱っこしているときにそっと身を寄せてくるのだそう。そんな風にして、赤ちゃんとの接触に慣れさせているといいます。

「言葉がなくても通じるものがあるのだと思う」と投稿主さん。気持ちで繋がる2人なら、これからも一緒に成長していけることでしょうね♡

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「誕生を喜んでるのが伝わってくる」「オレオちゃんも赤ちゃんも可愛い」「お姉ちゃんになってよかったね」などさまざまなコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「oreo.pome__」には、オレオちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「oreo.pome__」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。