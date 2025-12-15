バーニーズマウンテンドッグと交流した男の子たちの様子が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で95万7000回再生を突破し、「この子達すごい！」「なんやこの尊い空間は…」「犬も人間も全員がいい子でやばい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『なでなでしてもいい！？』散歩中、小学生の男の子たちと遭遇した大型犬】

小学生の男の子たちと遭遇

TikTokアカウント「doggy_kinoco」の投稿主さんは、『あざちゃん』というニックネームで呼ばれている、バーニーズマウンテンドッグの『きのこ・あざらし・ヴィクトリア』ちゃんと暮らしています。この日、お散歩に出かけたあざちゃんは、小学生の男の子たちと出会いました。男の子たちは、大きなあざちゃんに興味津々！！競うように寄ってきたといいます。

男の子たちは、「触ってもいいですか？」と確認。投稿主さんが「大丈夫だよ」と答えると、嬉しそうにあざちゃんをなでたといいます。さらに、触るときは必ず「ここ平気？」と気遣ってくれたのだそう。あまりに紳士な男の子たちに、心が温まります…！

優しさ溢れる神対応

あざちゃんの体重を聞いて驚く男の子たち。知らなかった大型犬の話に歓声をあげつつ、その関心はどうしたらあざちゃんが喜んでくれるのか…というところにあったようです。

「どこ触ったら喜ぶ？」と尋ねる男の子たちに、投稿主さんは「お尻をマッサージされるのが好きだよ」と教えてあげました。すると、男の子たちはそっとお尻をなでてくれたといいます。

「かわいい」「かわいい」と大騒ぎの男の子たちの優しさに、あざちゃんも上機嫌。最後はゴロリとお腹を出して、男の子たちを大喜びさせたとか♪

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「子供の育ちが良すぎる」「安心して触らせてあげられますね」「私も触らせてもらいたいぃぃぃ」などさまざまなコメントが寄せられました。

待ちわびるあざちゃん

男の子たちと仲良くなってからというものの、あざちゃんは公園で男の子たちが来るのを待つようになったそうです。会えないときは、しょんぼりと残念そうな表情をするとか…。

運よく再会できると、あざちゃんも大満足！！男の子たちは、最初に教えてもらった「お尻のマッサージ」をして、あざちゃんと交流を続けているそうですよ♪とっても微笑ましいコミュニケーションに、心が洗われる一幕でした。

TikTokアカウント「doggy_kinoco」には、あざちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

