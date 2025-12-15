これ買って大正解！細かな作業もこれ1本でプチストレス解消♡2WAY仕様の100均便利ツール

セリアの推し活グッズで、便利なツールを発見！こちらはセルフネイル用のアイテムなのですが、110円（税込）とお手頃な価格ながらも、これ1本で2通りの作業をこなせる優れモノなんです。細かな作業もラクラクできるので、プチストレスも解消してくれますよ♪さっそく見ていきましょう。

商品情報

商品名：ネイルアート用ピンセット

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：全長11.1cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4968583264744

1本で2役♪セリアの『ネイルアート用ピンセット』

今回は、セリアの推し活グッズ売り場で見つけた『ネイルアート用ピンセット』をご紹介します。

圧着できるプッシャー付きのピンセットで、これ1本で2役を担う便利なツールです。

ステッカーや小さなデコパーツをネイルに乗せるとき、つかむ動作と置く・密着させる工程をこれ1本でこなせる便利アイテムです。

お値段は110円（税込）とお手頃価格ながら、使い勝手抜群。細かい作業もラクラクでき、ツールを持ち替える手間もありません。

作業がスムーズになる♪細かなパーツやネイルシールもお手の物！

プッシャーは、ななめにカットされたデザインでフィットしやすく、ネイルシールやホイルをしっかりと密着。指でこするより、簡単かつきれいに仕上がりますよ。

また、シリコーンゴム製で取り外しもできるのでお手入れも簡単です。

ピンセットは、小さなストーンなどのパーツも難なく掴めます。

指先で扱うより正確に配置できるので、そのまま爪に置いたり、位置を微調整するなどの作業もお手の物です♪

スムーズに扱えるので、セルフネイル初心者さんでも失敗しにくく、プチストレスからも解消されますね。

今回は、セリアで見つけた『ネイルアート用ピンセット』をご紹介しました。

セルフネイルをする際に使い勝手もよいので、買って大正解でした！ぜひこの機会にチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。