これ買って大正解！細かな作業もこれ1本でプチストレス解消♡2WAY仕様の100均便利ツール
セリアの推し活グッズで、便利なツールを発見！こちらはセルフネイル用のアイテムなのですが、110円（税込）とお手頃な価格ながらも、これ1本で2通りの作業をこなせる優れモノなんです。細かな作業もラクラクできるので、プチストレスも解消してくれますよ♪さっそく見ていきましょう。
商品名：ネイルアート用ピンセット
商品情報
商品名：ネイルアート用ピンセット
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：全長11.1cm
販売ショップ：セリア
JANコード：4968583264744
1本で2役♪セリアの『ネイルアート用ピンセット』
今回は、セリアの推し活グッズ売り場で見つけた『ネイルアート用ピンセット』をご紹介します。
圧着できるプッシャー付きのピンセットで、これ1本で2役を担う便利なツールです。
ステッカーや小さなデコパーツをネイルに乗せるとき、つかむ動作と置く・密着させる工程をこれ1本でこなせる便利アイテムです。
お値段は110円（税込）とお手頃価格ながら、使い勝手抜群。細かい作業もラクラクでき、ツールを持ち替える手間もありません。
作業がスムーズになる♪細かなパーツやネイルシールもお手の物！
プッシャーは、ななめにカットされたデザインでフィットしやすく、ネイルシールやホイルをしっかりと密着。指でこするより、簡単かつきれいに仕上がりますよ。
また、シリコーンゴム製で取り外しもできるのでお手入れも簡単です。
ピンセットは、小さなストーンなどのパーツも難なく掴めます。
指先で扱うより正確に配置できるので、そのまま爪に置いたり、位置を微調整するなどの作業もお手の物です♪
スムーズに扱えるので、セルフネイル初心者さんでも失敗しにくく、プチストレスからも解消されますね。
今回は、セリアで見つけた『ネイルアート用ピンセット』をご紹介しました。
セルフネイルをする際に使い勝手もよいので、買って大正解でした！ぜひこの機会にチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。