見つけたらすぐ買って！「まるでお店みたい♡」「手を汚さずに作れるって最強だわ〜！」

セリアをパトロールしていると、キッチングッズ売り場で気になる商品を発見しました。なんと、お家で簡単にお店のようなハンバーグが作れるアイテムだそうで、お値段はもちろん￥110（税込）。実際に使ってみると、手を汚さずにキレイなハンバーグが作れたので、お値段以上の使い心地でした！詳しく見ていきましょう♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ハンバーグメーカー

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：11.3cm×9.2cm×4.8cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4991203207470

まるでお店みたいな仕上がりに！セリアの便利なキッチングッズをチェック

セリアをパトロールしていると、キッチングッズ売り場で気になる商品を発見！その名も『ハンバーグメーカー』。お値段は￥110（税込）です。

サイズは約11.3cm×9.2cm×4.8cm。材質はポリプロピレン。耐熱温度は100度です。

フタと型がセットになっており、これで簡単にお店みたいなハンバーグが自宅で作れるそう！早速作っていきます♪

手を汚さずに作れる！セリアの『ハンバーグメーカー』

まずは、ハンバーグのタネを型のフチの高さまで詰めます。

上からフタをして、ギュッと押し付けながらハンバーグを成型します。

フタを下側にして型からゆっくりタネを外します。そして今度は、タネを下側にしてフライパンに移します。フタも型も内側がさらっとした質感なので、タネがはがれやすいのが◎また、フタと型には事前にサラダ油を塗っておくと、よりタネが外しやすくなるのでおすすめです。

やや薄めですが、ファミレスで見かけるハンバーグのような形とサイズ感。中央にくぼみもあるので、火の通りもバッチリです。

完成したのがこちら。焼き上がると油が抜けて、出来上がりの形が少し変わりますが、大体の大きさを揃えられるので見栄えが良いです。作り置きやカロリー計算にも便利なので、見かけたら即買い推奨です！

今回はセリアの『ハンバーグメーカー』をご紹介しました。

ヘラやスプーンを使えば、手を汚さずにハンバーグが作れる便利グッズ。自宅で簡単にお店のようなハンバーグが作れるので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。