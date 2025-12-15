100均で買えるけど「実はドラストでよく見かけるあのメーカー品！」買ってよかった名品
商品情報
商品名：アロエ300 マッサージジェル
価格：￥110（税込）
内容量：50g
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4956962131879
摩擦ストレスから解放！お風呂でできる「贅沢マッサージ」
お風呂の中でマッサージをしたいけれど、摩擦で肌に負担をかけたくない、そんな方にお勧めなのがダイソーで買える『アロエ300 マッサージジェル』。
アロエベラ葉エキスをはじめとする植物成分や四万十地下深層水などを使用した、こだわりを感じる日本製コスメです。
100均コスメと侮ることなかれ！実はこれ、ロングセラーの保湿スキンクリーム「オーデクリーム」を作っているアロインス化粧品の製品。
緑色の容器にアロエが描かれたレトロなコスメをドラッグストアで見かけたことがある方も多いはず！
す〜っと伸びるのにべとつき感なし！年中使いたくなる心地よさ
体を洗った後にマッサージをして馴染ませ、その後洗い流して使います。使用目安は片腕でマスカット1粒程度です。
テクスチャはぷるっとしたジェル状で伸びが非常に良く、肌の表面にさらっとした膜がとどまり続けるような感触があります。少量でも乾いた感じがしにくく、マッサージ中の摩擦をしっかりと和らげてくれます。
クリームやオイルと違って、お湯をかけて軽くなでつけるだけでスッと落ちるので、洗い流しが非常に簡単です。
流し終えると、お肌がしっとり。べとつかないので季節を問わずに使えますが、重点的に保湿したいパーツには他のクリームを重ねても良いかもしれません。
唯一気になったのは香り。グリーンフローラルとのことですが、私は文房具の糊のような印象を受けました。ただし、顔を近づけないとわからない程度。好みは分かれるかもしれませんが、個人的には全く気になりませんでした。
今回はダイソーで見つけた、隠れた名品『アロエ300 マッサージジェル』を紹介しました。
メイドインジャパンの品質と、摩擦を軽減してくれる高い機能性が、日々のボディケアを格上げしてくれます。ぜひダイソーでチェックしてみてください。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。