東京都は、「東京都公式アプリ」（東京アプリ）で、都民参加型の最終検証を15日13時に開始する。マイナンバーカードで本人確認を進め、ポイント取得申請とアンケート回答をこなせば、500円相当のポイントをもらえる。

最終検証の実施期間は26日18時まで。対象者はマイナンバーカードを所持する15歳以上の東京都に住民登録をしているユーザー。

本取り組みは、本人確認機能などの技術面・運用面の検証を行う一環。東京アプリの新規登録からマイナンバーカードを利用した本人確認や、アクセス集中時間などのデータ収集などを行う。

検証参加手順は、東京アプリに登録後、検証実施期間内に表示される東京アプリの画面に従い、マイナンバーカードでの本人確認と東京ポイント取得の申し込みを行い、最後にアンケートを回答する流れ。ポイントの進呈は後日行われる。

また、検証参加時には対象端末として、iPhoneの場合はiOS 16以降、Androidの場合はAndroid 11以降のスマートフォン。東京アプリとデジタル庁提供のデジタル認証アプリ、有効期間内のマイナンバーカードが必要となる。年度内には、1人あたり1万1000円相当のポイントが付与される。