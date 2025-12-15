「やっぱり野球の現場が好きなんだね」元巨人2軍監督の意外な転身にX注目　「巨人の2軍選手は良いとこ見せようと必死になるかも」

桑田氏はBCリーグ新潟のCBO就任が発表された（C）産経新聞社

オイシックス新潟アルビレックスBCは12月14日、今季まで巨人の2軍監督を務めた桑田真澄氏が来季から「チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO）」に就任すると発表した。

桑田氏といえば、近年は巨人の1軍投手コーチ、2軍監督を歴任。今季、先発陣で唯一の2桁勝利をマークした山崎伊織含め多くの“桑田チルドレン”を輩出、理論的な指導法でチーム強化、育成に力を発揮した。

オフに2軍監督を電撃退任となったときには球界内でも衝撃が走ったが、このたび、再び野球の現場に戻ってくることが明らかとなり、ファンの間から喜びの声が多く出ている。

XなどSNS含め、「やっぱり野球の現場が好きなんだね」「巨人の監督姿も見たかったけど、桑田さんらしくて素敵だと思います」「やはり育成がしたいんだろう」という声や、オイシックスは2024年から2軍の公式戦に参入、CBOとして現場にも携わることで「巨人の2軍選手は良いとこ見せようと必死になるかも」と相乗効果を期待する声もある。