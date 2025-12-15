松中みなみ、第1子妊娠を発表 親戚にプロ野球選手 バンコクで妊婦生活→日本で出産予定 「お腹をなでては実感と成長を感じ 温かい気持ちに包まれています」
元プロ野球選手・松中信彦の親族で、タレントの松中みなみ（40）が15日までに、自身のインスタグラムで第1子の妊娠を発表した。
【写真】幸せいっぱい！ヨガのウェアでお腹に触れる松中みなみ
松中は「【日頃より見守ってくださっている皆様へ】」と書き出し、「このたび 新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます 今は安定期に入り日々大きくなるお腹をなでては実感と成長を感じ 温かい気持ちに包まれています」と報告した。
競馬番組を担当している松中は「春のG1シーズン真っ只中に誕生予定です」と説明。「出産は日本で予定していますがそれまではバンコクで妊婦生活を送ります」と明かした。
続けて「タイでのマタニティライフもちょこちょこ更新していけたらと思ってるので今後も見守ってくださると幸いです 健康で元気に生まれてきてくれることを祈りながら残りの時間を大切に過ごしたいと思います」とつづった。
ヨガのウェア姿でお腹の子どもの写真を持ち、お腹に触れる1枚を公開した。松中は1985年7月10日生まれ、広島県出身。2023年8月に自身のインスタグラムで結婚を発表していた。松中信彦は親戚にあたる。
