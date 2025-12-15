「結構露出するタイプのアイドルなんですね…」。年齢不詳美女の意外な職業に、EXITりんたろー。が衝撃を受ける一幕があった。

ABEMAにて12月14日に放送された『ななにー 地下ABEMA』#98では、「一体何歳!?年齢不詳の美女大集合！」企画の第2弾が展開。この中で年齢不詳の現役アイドル・まいまいさんが登場した。

スタジオに登場した年齢不詳美女は全部で6人。この女性陣を年齢順に当てていくという企画内容だが、赤ちゃんスタイルのまいまいさんに興味津々のななにーメンバー。

「見た目通り若い！」「いや、意外と大人っぽい？」などの声が上がる中、発表されたまいまいさんの実年齢は28歳だった。進行役のEXITりんたろー。が「普段は何をされている方なんですか？」と聞くと、まいまいさんは「FR2PON!ってグループでYouTuberアイドルをしています」と職業を明かした。

FR2PON!は6人組アイドルグループ。最年少メンバーははるか（20歳）でまいまいさんは28歳と最年長だ（※メンバーのもちのあんは年齢非公開）。ただまいまいさんはメンバーよりも年下に見られてしまうそうで、28歳の今でも夜中に道を歩いていると高い確率で補導されてしまうという。

そんな中でりんたろー。が気になったのは、FR2PON!の大胆に肌が露出された衣装。りんたろー。が「結構露出するタイプのアイドルなんですね…」と聞くと、まいまいさんは「違います。これはたまたま新曲（『しゅわしゅわサイダー』）の衣装で」と普段の衣装とは異なることを強調した。

さらにりんたろー。が「この曲のコンセプトは？」と聞くと、まいまいさんは「しゅわしゅわサイダーっていう……」と曲のタイトルそのまんまを伝えていた。