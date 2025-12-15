かす（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/12/15】YouTuberのかすが12月13日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露し、話題になっている。

【写真】28歳美人YouTuber「アイドルみたい」美太もも全開ミニスカ姿

◆かす、オフショット写真披露


かすは「LARME067出てます！」とつづり、12月17日発売の「LARME」067 Winter（株式会社LARME）に掲載されることを報告し、オフショットを複数枚投稿。裾にレースのついたプリーツスカート姿や、チェックのミニ丈ボトムスのセットアップスタイルから伸びる美しい脚が際立つスタイルを公開している。

◆かすのオフショットにファン歓喜


この投稿に「アイドルみたい」「思わず二度見した」「ガーリーもお姉さんスタイルも似合う」「可愛くて優勝」「天使発見した」「美女すぎる」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）

