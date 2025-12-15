チャラン・ポ・ランタン小春、第2子妊娠を報告 ライブ活動は一時休止へ「2人目がお腹からアコーディオンを蹴り飛ばすので」
【モデルプレス＝2025/12/15】“姉妹音楽ユニット”チャラン・ポ・ランタンの小春が12月14日、自身のInstagramを更新。第2子を妊娠していることを明かした。
【写真】人気バンドメンバーがド派手衣装でふっくらお腹披露
小春は、ライブツアーの初日を迎えたことを報告し「さて、わがままリサイタルツアー残り3公演が終わったら2人目がお腹からアコーディオンを蹴り飛ばすのですこしライブをお休みいたします。リリイベも妹に託しました！」と第2子妊娠中であることを報告。「本当に今年はすごい1年でした。こんな人生が来るとは。皆さんもお身体気をつけて来年も会おうね！」と呼びかけている。
投稿では、ふっくらとしたお腹が際立つ全身ショットを公開。ストーリーズでは、息子を抱っこした姿も披露している。
チャラン・ポ・ランタンはもも（唄／平成生まれの妹）と小春（アコーディオン／昭和生まれの姉）による姉妹ユニット。大道芸人の姉と高校生だった妹の2人で2009年に結成。2014年にエイベックスよりメジャーデビュー。2021年9月に独立した。
小春は、2025年1月に「実はこの数年の間に結婚、離婚、再婚、妊娠しまして 先日無事出産しました！」と報告。再婚相手である小池健輔氏との2ショットも披露し、話題を集めていた。（modelpress編集部）
◆チャラン・ポ・ランタン小春、第2子妊娠
◆小春、2025年1月に「結婚、離婚、再婚、妊娠」していたと公表
