活動自粛に事務所退所…令和ロマン・くるま、今年の漢字は「“平穏”じゃないですか？」
お笑いコンビ・令和ロマンのくるま（31歳）が、12月13日に放送されたラジオ番組「ナイツのちゃきちゃき大放送」（TBSラジオ）に出演。今年の漢字について聞かれ「“平穏”じゃないですか？」と語った。
令和ロマン・くるまが番組のゲストとして登場し、ナイツから「今年の漢字2文字は何？ 今日のメールテーマなんだけど」と質問が出ると、「今年すか？ “平穏”じゃないですか？」と回答。
くるまは今年2月にオンラインカジノ問題で活動自粛、同4月に吉本興業退所、それ以外にも週刊誌報道と波乱の一年だったのは周知の事実。そのため塙宣之から「平穏じゃねえだろ！ どこがだよ！」とツッコミが入ると、くるまは「凪のような1年だった。31になると、やっぱ30代って安定してくるんだ。“安定”でもいいです」とボケを重ね、土屋伸之から「安定じゃないだろ」とツッコまれた。
また、「M-1グランプリ」にもし3連覇を目指して挑戦していたら、どんな戦略があったかと質問されると、くるまは「もしガチでエントリーしてたら、もう個人の力では勝てないので、自分がプロデュースした芸人をいっぱい作るんすよ。100組ぐらいネタ書いてエントリーさせて、レベルを高くして決勝にまで他のやつらを上げるんですよ。決勝9組、全部自分がネタ書いてるコンビにして、決勝本番だけ残りの8組にスベらせる手法考えたんですけど、どうすか？ どうすか？ めっちゃ面白くないですか？ 裏切ってアドリブでめっちゃ面白いこと言い出して、なんか暫定ボックスで『やめろ！ お前！』とか言って『ウケるな！ 止めろ止めろ！』とか言って」と話し、ナイツから「韓国ドラマみたい」「日本で唯一それを言える権利ある。その大喜利が」と賞賛した。
令和ロマン・くるまが番組のゲストとして登場し、ナイツから「今年の漢字2文字は何？ 今日のメールテーマなんだけど」と質問が出ると、「今年すか？ “平穏”じゃないですか？」と回答。
また、「M-1グランプリ」にもし3連覇を目指して挑戦していたら、どんな戦略があったかと質問されると、くるまは「もしガチでエントリーしてたら、もう個人の力では勝てないので、自分がプロデュースした芸人をいっぱい作るんすよ。100組ぐらいネタ書いてエントリーさせて、レベルを高くして決勝にまで他のやつらを上げるんですよ。決勝9組、全部自分がネタ書いてるコンビにして、決勝本番だけ残りの8組にスベらせる手法考えたんですけど、どうすか？ どうすか？ めっちゃ面白くないですか？ 裏切ってアドリブでめっちゃ面白いこと言い出して、なんか暫定ボックスで『やめろ！ お前！』とか言って『ウケるな！ 止めろ止めろ！』とか言って」と話し、ナイツから「韓国ドラマみたい」「日本で唯一それを言える権利ある。その大喜利が」と賞賛した。