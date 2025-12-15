ホリデーシーズンのギフトにも◎ ケーキでもパンでもない、新感覚のバブカとは!?

ギフトコンシェルジュの真野知子さんがおすすめするギフトをご紹介。今回は『バブカカダブラ』のバブカシリーズです。

アップルシナモンバブカ。蜜漬けりんごのジューシーな甘みとチョコレート、シナモンの香りが味わい深く、この季節にぴったり。オリジナルバブカは、王道のチョコレートを贅沢に使用した元祖バブカ。濃厚なチョコレートペーストを惜しみなく塗り重ね、さらに砕いたチョコレートがたっぷりとちりばめられている。NYで愛されるエルビスサンドをイメージしたエルビスバブカは、濃厚なピーナッツバターにイチゴジャム、バナナ風味のブラウニー、香ばしくローストされたベーコンを練り込んだ、塩気も効いた一品。ほか、レモンバブカ、ジャバチップバブカ、抹茶あずきバブカあり。（すべて1本2500円）

編集S

「バブカ」って？

真野さん

アメリカで親しまれる、バターや卵を練り込んだ生地にチョコレートやシナモンを加えて焼き上げた東欧発祥のパン菓子なの。

編集S

初めて知りました…！

真野さん

もともとイースターとかお祝い用だったものが定番化したんだって。この度、日本初の専門店が京都にオープンしました！ 構想から約8年かけて開発したという、ケーキでもパンでもない新感覚のバブカのお店『バブカカダブラ』です。

編集S

生地はふわふわ。なのに、ずっしりとした具材のゴロゴロ感も贅沢！

真野さん

フレーバーは6種類とバリエーション豊富なのも嬉しいよね。トーストすると、外はサクッ、中のフィリングがとろりとしてさらにおいしいんです。やっぱりこの季節は温かいおやつがホッとしますよね。

編集S

とろけたチョコレートが濃厚！ マーブルな断面もかわいいですね。

真野さん

この重なり合う幾重もの層は、独自の製法で一層ずつ丁寧に手作業で編み込まれていて、カットすると断面の表情や味わいに変化があるのも魅力的なんです。

編集S

関東でも待望のポップアップショップがオープンしているんですね！

真野さん

そうなんです。年末年始には羽田空港で購入できるから、家族や友人へ帰省のお土産にもおすすめ。ホリデーシーズンのギフトにもぜひ！

information

バブカカダブラ 羽田スタースイーツ店東京都大田区羽田空港3-3-2 第1ターミナル2F マーケットプレイス11番（保安エリア外） 羽田スタースイーツTEL. なし7:00〜20:00無休

※2026年1月7日までの限定ポップアップショップ

真野知子

ギフトコンシェルジュ。手土産など日常的なギフトからハレの日まで多彩なシーンに合わせたギフトをセレクト。

編集S

お子さんにも喜ばれそうなバブカは、甥っ子たちへの帰省土産有力候補です！