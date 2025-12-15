29歳・三吉彩花「長年夢見ていた」活動“新章”スタートを報告 韓国映画に出演、ピョン・ヨハン、ノ・ジェウォンと共演へ
モデル・俳優の三吉彩花（29）が15日、自身のインスタグラムを更新し、韓国映画への出演決定を明かし、「私が長年夢見ていたアジアでの活動の新しい章がスタートします」と伝えた。
【写真】三吉彩花「長年夢見ていた」活動“新章”スタート ピョン・ヨハン＆ノ・ジェウォンと3ショット
三吉は「皆様にお知らせです！この度、韓国映画“タチャ ベルジェブップの歌”に参加させていただくことになりました。私が長年夢見ていたアジアでの活動の新しい章がスタートします」と報告。
「20代最後の作品がタチャであることをとてもありがたく思いますし、この機会をくださったチェグクヒ監督、サイダース制作チームそしてピョンヨハンさん、ノジェウォンさんという素晴らしい先輩方とご一緒できることを改めて感謝申し上げます。まだまだ俳優としても足りない部分は沢山ありますが、毎日学びがあり、芝居をしながら生きられることをとても幸せに感じています」と心境。
そして「日本の皆さんをはじめ、韓国の皆さんそして世界中の皆さんに三吉彩花という存在を知っていただくべく、自分の限界を超えていけるように精進していきます。私自身も撮影を通してまだ知らない自分に出会うことにとてもわくわくしていますし、さらに俳優として良い姿をお見せできるように努力していきます」と意気込んだ。
ピョン・ヨハン、ノ・ジェウォンとの“3ショット”も披露。「タチャ、ファイティン!!」と記し、韓国語でもメッセージをつづり、韓国のファンからもコメントが寄せられている。
