厚生労働省の「令和6年簡易生命表の概況」によると、2024年の日本人の平均寿命は男性が81.09年、女性が87.13年だそうです。そんななか、ファイナンシャル・プランナーの首藤由之さんは、令和の「老後のお金」の問題点として「長生きリスク」を挙げ、「寿命が延びるにつれて必要な老後資金はどんどん膨らんでいく」と語ります。

【書影】50代で知っておくべき「新しい老後資金の作り方」とは？首藤由之『これだけ差がつく！老後のお金 55歳から15年で2500万円をつくる』

老後のお金、こんなに変わった

リタイア後の「老後のお金」がいくら必要かというマネーテーマは、実際にリタイアする人たちにとって最大の関心事です。

しかし、その“歴史”をたどると、高齢化が進んで寿命が延びるにつれて必要な金額は一貫してどんどん大きくなっていく、というものでした。

昭和の時代、平均寿命が60〜70代前半で、かつ日本経済が元気だったころは、そもそも老後資金が大きな問題になることはありませんでした。55歳が定年だったころは、60代で亡くなる方が大勢いらっしゃり、「老後」の期間が短かったからです。

また、賃金も右肩上がりで増えていったので、定年まで働けばたいていの人が必要な老後資金を準備できました。たとえ自助努力で資金が準備できなくても、当時はまだ大家族で子どもに面倒を見てもらえました。

「余生」が長くなり、必要な老後資金も……

ところが長寿化が進むにつれて様相は変わっていきます。

会社が終わってからの人生、「余生」が長くなっていったのです。

定年は１９８０年代には「60歳定年」が主流になり、２０００年代に入ると「65歳までの雇用」が当たり前になっていきます。

一方、寿命の延びも半端ではなく、必要な老後資金はどんどん膨らみます。

「必要な老後資金は『1億円』」という“脅し文句”をご存じでしょうか。

60歳定年で90歳まで生きるとすると、リタイア後の期間は30年です。毎月の夫婦の生活費を30万円に設定すると、

30万円×12カ月×30年＝1億800万円

と必要資金は１億円の大台を突破します。

こういう数字を見せたうえで「1億円」を準備しないと老後は安心できないと、金融商品をすすめたりする人や企業があるのです。

「１億円」と聞くと「とてもそんなお金は準備できない」と絶望的になってしまうのもうなずけます。金融商品を買わせる商法としては絶妙です。

令和の「老後のお金」の問題点

もちろん、これにはちゃんとカラクリがあります。

そう、この１億円の中には年金収入で賄える部分が入っているのです。高齢家計にとって年金収入は、そんなに小さな額ではありません。

標準的なサラリーマン人生を送った夫婦の年金は2人合わせると月23万円ぐらいとされています。したがって受給開始の65歳から90歳までの25年間の年金は、

23万円×12カ月×25年＝６９００万円

になります。

標準ケースの場合、６９００万円はそもそも自分で用意する必要がありません。

でも、そんなことには一切触れずに、「１億円」の大きな金額だけを示すことで不安感をあおるカラクリなのです。

しかし、ここで多くの読者の方は気づいたと思います。

年金で６９００万円もらえても、４０００万円足りない、と。

ここに、令和の「老後のお金」の問題点があるのです。

「長生きリスク」です。

昭和からの脱却

人生１００年が語られるようになってから、「長生きリスク」で普通の家計が老後破綻に陥るシミュレーションケースをよく見かけるようになりました。

その一つとして、ファイナンシャル・プランナーの団体である日本ＦＰ協会が発行しているマネー小冊子「今からはじめるリタイアメントプランニング」に掲載されているケースを挙げることができます。

このケースでは、夫が会社に勤め、妻は専業主婦の共に50歳の夫婦を想定。夫は60歳で定年、継続雇用後に65歳でリタイアすると家計の貯蓄が80歳で底をつくのです。こう紹介したうえで、次のような趣旨のことを述べるのです。

「旧世代の典型的なライフプランで考えると、これからの世代がセカンドライフを乗り切ることは難しくなることが予想されます」

本記事の主張は、この「旧世代の典型的なライフプラン」を脱却すべき、というものです。

もっというと、ステレオタイプに「リタイア前」と「リタイア後」に人生を二分する考え方はやめようと提唱します。

なぜでしょうか。

これからは「老後のお金の準備」についての考え方も根本的に変わっていくと思うからです。

当然です。60歳定年、その後65歳まで継続雇用で働くとしても、それまででできる準備では、それから亡くなるまでに必要な資金を賄うことはできなくなってきているのです。

そんな時代に、「リタイア前」「リタイア後」といった従来の概念にとどまっていては道を間違えてしまいます。

お金が足りない世代

さらには、実はこれから高齢期に向かっていく人たちは、必要に迫られてもいます。本格的に「お金が足りない世代」だからです。

一定の年代までは「年功序列的賃金」というように、いったん会社に入社すれば定年まで勤められることがほぼ保証され、賃金も「右肩上がり」が普通でした。



しかし、今の50代は違います。日本経済もバブルが崩壊した1990年代から長い低迷期に突入しました。物価が下がるデフレが常態化し、それに合わせて賃金は上がらなくなりました。

ここ２、３年、ようやく「賃上げ」や「インフレ」が話題になっていますが、30年近くほとんど賃金も物価も上がりませんでした。まさに「失われた30年」です。

リタイア後の老後資金をめぐる本当の危機はこれから

日本人を世代別に見ると、「年功序列的賃金」の期間を長く経験した人ほど「より高い生涯賃金」を獲得できています。

バブル崩壊の影響が賃金にまで影響するようになるのは90年代半ば以降ですから、その時にどこまで賃金アップを経験できていたかが、その後の「生涯賃金」のカギを握ります。

今70代後半の団塊世代はその時、すでに40代後半に達していました。20年以上、賃金アップを経験済みで、賃金ベースは相当高いところまできていたはずです。しかもいったん上がった賃金を急に下げるわけにもいきませんから、中高年以降もその世代は比較的高い賃金水準を保ち続けたと見ていいでしょう。

それが世代が下がるにつれ、年功序列による賃金アップを経験した年数が減っていきます。現在、65歳の人は低迷期が始まるころは35歳前後ですから10数年、今60歳の人は30歳前後なので5年強です。

その下の55歳くらいからは「就職氷河期」世代に入っていくので、そもそも賃金アップをあまり経験しなかった世代になります。

まさにこれからリタイア後に向かっていく世代が、老後資金の準備が満足にできなかった人たちなのです。

それも年を追うにつれて不足度合いが強まるはずです。

そうです、リタイア後の老後資金をめぐる本当の危機はこれから始まろうとしているのです。

※本稿は、『これだけ差がつく！老後のお金 55歳から15年で2500万円をつくる』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を再編集したものです。