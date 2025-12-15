厚生労働省の「令和６年（2024）人口動態統計（確定数）の概況」によると、令和6年は合計で160万5378人が亡くなり、前年から2万9362人増加したそうです。「多死社会」といわれる日本で、人はどのように死を迎え、その過程では何が起こっているのでしょうか。今回は、検視官として3年間で約1600体の遺体と対面した、立教大学社会デザイン研究所研究員・山形真紀さんの著書『検視官の現場-遺体が語る多死社会・日本のリアル』から一部を抜粋し、現代社会が抱える課題に迫ります。

検視に対する家族の反応

人の死に場所として多いのはベッドの上ですが、トイレ付近ということも珍しくありません。死が近づいてくるとどの人も食欲がなくなり失禁脱糞が増える傾向があるようです。

トイレ付近で便まみれで亡くなっていても、恥ずかしいことではありません。変に家族が気を回して片付けてから１１０番通報したことにより、死体所見（遺体の外表を調査した結果）と現場の状況に矛盾が生じたりするほうが、よほど問題なのです。

例えば、家族が床上で倒れている死者を発見したとき、病気の悪化で口から血液様のものを吐いていたとします。警察が現場に臨場した際、死者は衣類を整えられて綺麗な布団に寝かされているのに、現場の床面に真新しい血痕がところどころ残され、遺体の口腔内や顔面などに血液様のものを拭った跡が確認できたとしたら明らかに不自然で矛盾があり、疑うのが仕事の警察には証拠隠滅じみて見えるわけです。

死者への思いやりで悪意がない行為だとしても、それを明らかにするほうが大変なので、現場はそのままの状態で通報するか、救命時の状況等があるなら、できる限り正確に説明してください。

在宅ケアを利用しているケースでも…

自宅で突然亡くなった場合だけでなく、在宅ケアを利用しているケースでも、体調急変時の状況や時間帯などによっては医師による看取りができず変死事案となり、警察が呼ばれることがあります。家族によっては身内が亡くなってショックを受けているのに、「なんで警察が突然上がり込んできて、根掘り葉掘り聞いてくるんだ……」と文句も言いたくなるでしょう。

これからの時代は、終末期の看取りを病院でなく自宅で行なうことも増えてくるのでしょうが、自宅での看取りは状況により警察の検視が必要になります。

他にも、警察による検視が必要だと知らないがために、先に葬儀会社が呼ばれてしまっていたり、環境捜査で多くの関係者に話を聞く必要があり、その内容がプライバシーに関わる部分も多いため、「なんでそんなことまで聞くんだ」とトラブルになったりすることもあります。

検視には時間がかかるので、一旦遺体を署に持ち帰り、後で家族に返すこともあります。家族からすれば、「なぜ遺体を持っていくの？」と思うでしょう。

家族の死や解剖などに対する反応はさまざま

さらには検視の結果、遺体に説明のつかない損傷などがあったり死因が推定できなかったりすれば、事件性を払拭できず解剖せざるを得なくなります。

いきなり解剖と聞けば大抵の人が驚きます。いくら犯罪捜査や死因究明などのためとはいえ、「家族の体を切り刻むの?!」と抵抗感を示されることもあれば、「真実を知りたい、どうぞお願いします」と言われることもあり、家族の死や解剖などに対する反応はさまざまです。



たまにあるのは、病院や施設で亡くなり医師による死亡診断書が出されている遺体について、同居の家族は医師の説明に納得していても、途中から遠い親族がやってきて、病院や施設の対応、死因などに納得がいかないと言い始めるケースで、そうなると後からでも警察が介入せざるを得ません。

葬儀会社によりドライアイスで数日保存され、葬儀・埋火葬待ちだった遺体の引き渡しを受け、検視・解剖をしたことが何度かあります。

日々仕事に従事して感じること

日々この仕事に従事していて、もう少し警察の検視業務が社会的に認知されるとありがたいなと感じることがありました。

遺体を前に涙を流している家族に対し、「本当にすみませんね。お話を聞かせてください」とお願いしつつ聴取を進めていくと、大抵は何も問題などないのです。

しかし、数百、数千のうちの一つでも、殺された遺体を病死であるように見せかけた殺人事件があるかもしれません。それを見逃し誤認検視をしてしまえば、犯人を野放しにして殺人事件を闇に葬り去ることになるわけです。被害者は浮かばれませんし、「警察は大丈夫なのか」と社会不安につながるでしょう。

市民の安全・安心な生活を守るため、社会正義が実現されるため、そのような犯罪死の見逃しや誤認検視がないように、常に緊張感を持って検視を行なわなければならないのです。

