「心臓マッサージはしない」「胃ろうはしない」など細かく言い残す

日本人の大半は、日本は「長寿の国だ」と思っていると思います。

たしかに、2024年版の世界保健統計によれば、日本は平均寿命が84.5歳で、世界第1位です。

男女別では、女性は87.2歳で第1位、男性は81.7歳で第2位となっています。このデータだけ見れば、日本はたしかに「長寿の国」ですばらしい……となるでしょう。

一方で、最近「健康寿命」という言葉をよく耳にするのではないでしょうか。

「健康寿命」とは、健康上の理由で「日常生活に制限がない期間の平均」です。

「健康寿命を延ばそう」というような新聞や雑誌、テレビ番組のタイトルを、よく目にします。

日本の医療界が誇る「超」延命治療

2024年12月に厚生労働省が発表した最新のデータによると、日本の女性の健康寿命は75.5歳、男性は72.6歳（2022年のデータに基づく）。

同じ2022年の平均寿命が男性81.1歳、女性が87.1歳で、平均寿命と健康寿命の差は男性が8.5年、女性が11.6年。

つまり、男性が約8年半、女性が約11年半もの間、「制限がある生活」を送っていることになります。

もちろん、高齢になればある程度制限が出てくるのはわかります。しかし、8年半、あるいは11年半もの間、日本の医療界が誇る「超」延命治療のおかげで、ベッドにほぼ寝たきりという生活だったとしたら、幸せな終末でしょうか。

「延命治療」という言葉には、実は定義がありません。人によってはAEDも「延命治療」と定義されます。

僕は、もっと広く考えていて、人間が生まれたときから受ける治療はすべて「延命治療」だと思っています。

あらゆる治療、薬も、すべて人間の命を長らえさせるため、すべて死亡率を下げて、生存率を上げるためのものだからです。

「延命治療」について、細かく伝えることが大切

病院医療的には「延命治療」とは、患者がほんとうに危ういとき、いや死んでから行われる最後の心臓マッサージ、人工呼吸などを指すことが多いようです。

高齢の方は、「延命治療をしないでね」と子どもに伝えておいたりします。

しかし子どもに言い残すならば、「心臓マッサージはしない」「胃ろうはしない」など細かく言い残したほうがよいでしょう。さらに言えば、書き残しておくべきだと僕は思います。

ただ書き残したとしても、ほんとうに「延命治療」をしない家族は、僕のこれまでの経験だと全体の3％くらいしかいません。

書き残して、子どもたちもサインまでしているのに、その書類は死んでから出してくることがほとんどです。

いざとなると、やはり家族は治療してほしくなるのでしょう。

本人が希望して、書類に書き残しても…

延命治療とは本来「無駄な治療」という意味。死んでほしくない家族にとっては、すべての医療は「必要な治療」となります。

その時家族は、延命治療だと思っていないのです。

ある時、危篤状態になり「点滴してほしくない」、つまり延命治療をしてほしくないという男性患者がいました。しかし、その息子は「点滴してください」と強く迫ります。

このケースでは、父親である患者本人が「延命治療をしないでほしい」という意思を書き残しており、息子にその書類を持ってこさせました。

その書類に、息子も同意のサインをしています。すると息子は、「これは無効だ。この時と今と、気持ちは違うから」と言い張りました。

本人が希望しても、たとえ書類に書き残しても、こんなにも「延命治療をしない」選択は難しいのです。



「穏やかな死」をじゃまするのは、実は家族が多い

もう寿命が来ているのにもかかわらず、点滴や薬を使ってむりやり生きさせる。これは、患者本人にとってもつらいものです。好きなように死ねないからつらいのです。

それでも家族は、「死んでほしくない」と治療を希望する。医師側も、延命治療をする。結託して、患者にとって苦しい道を選んでいるのです。

僕がこれまで見てきた例では、家族がいない一人暮らしの人のほうが、延命治療なしで、つらい思いをせず逝けます。

きつい言い方ですが、「穏やかな死」へ向かう患者の足を一番引っ張るのは、家族です。

本人が口をきけなくても、家族が「母さんは死にたくないと言ってた」と言い張って、延命治療を望みます。

日本は、患者をなかなか「死なせない」国

当たり前です、誰でも死にたくはありません。でも、誰にでも寿命がある。

頭ではわかっていても、家族は、「この前まで元気だったのに」「信じられない」「病気が治る可能性があれば」……となってしまう。

では医師の心情はどんなものでしょう。医師はなるべく死亡率を下げて、生存率を上げるというデータに基づいて、「この治療がいい」と信じて行っています。

もちろん、それは医師の基本です。ですから、基本に忠実な医師ほど「患者を死なせたくない」と強く思う。患者が死ぬことは、医師にとっていわば「敗北」なのです。

結果、日本は諸外国に比べ、患者をなかなか「死なせない」国であり、それゆえつらい死に方をすることが多いことになっているのが現状です。

もちろん、医療そのものが悪いわけではありません。医療はデータに基づいて一所懸命、患者の命を救うようにする。あとは、一般の人たちが、その医療をどう利用するかが大事なのです。

患者本人が幸せになれる治療を選ぶ

今の日本では、多くの人が自分、あるいは家族が病気になったとたん、「みんなおまかせ。治してください。できるだけお願いします」となってしまいます。

医療がおかしいというより、利用者が変わるべき、選ぶべきだと思います。

みなさん、洋服を買うとしたら、高級ブランドがいいのか、またはユニクロがいいのか、「消費者・ユーザー」として選びますよね。医療においても、患者はユーザーです。選んでいい、いえ選ぶべきなのです。

萬田診療所にやって来るのは、「もう苦しくないようにしてください」「本人の好きにさせてあげたい」という患者や家族なのです。

けれど、もちろん一方で「とことん治療したい」という本人もたくさんいます。僕みたいな医者ばかりでは、治る希望が欲しい人はかわいそうです。みんな、死にたくはないのだから……。

治療にも選択肢があります。患者本人が幸せになれる治療を選ぶことを大事にしてほしいと思います。

