スピリチュアリストとして、さまざまな角度から読者のお悩みに答え、生きる指針を示してくれる江原啓之さん。現在は熱海に在住し、ていねいな暮らしをしながら日々「生きる上で大切なこと」を発信し続けています。『婦人公論』の連載「〈幸せぐせ〉を身に着けよう」。第47回は「パート先で自分より働いていない人と同じ時給なのが納得できない」です。

Q パート先で自分より働いていない人と同じ時給なのが納得できない

Ａ）自分の時給が上がるよう交渉する

Ｂ）仕事のペースを落とす

職場はお金を稼ぐ場所

今回は仕事と給料に関するテーマです。あなたはパート勤務をしていると想像してみましょう。その仕事はあなたに合っているようで、だんだんと任される業務も増え、周囲から頼られる存在になりました。そして少し余裕が出てきた頃にふと気づきます。「仕事をサボっていたり、手抜きをしていたりする同僚がいる」と。自分はこんなに懸命に働いているのに、そうではない人と同じ時給なのがなんだか納得できない。そんな時、あなたならどうしますか？

まずお伝えしたいのは、「仕事はお金を稼ぐ手段。職場はお友だちを作る場ではない」ということ。ですから幸せぐせはＡです。

Ｂを選んだ方は、「あれこれ言えば、職場に波風が立つ」と思ってのことかもしれません。だからといって、働かない同僚に合わせて仕事のペースを落とすのはいかがなものでしょうか。

仕事の「見える化」を提案してみては

職場はなれ合いの場ではありません。労力を提供し、金銭を得るところです。あなたが時間内に効率よく仕事が終わるようにテキパキ働いているのなら、それを貫けばいいだけ。周りはどうだろうと関係なく、ダラダラペースに合わせる理由はありません。

結局、あなたが納得できないのは、自分がどこか損をしているように感じるからでしょう。そんな時は経営者の立場に立って考えてみてください。テキパキ働く人は、職場にとって貴重な人材です。仮に人件費削減等の理由で、パートの人数を減らさなければならなくなったとします。真っ先に切られるのは、手抜きをしている人では？ 一方、一生懸命働く人は、「残ってくれ」と言われるはず。損などしていません。

とはいえ現状は、サボっている同僚と自分が同じ時給では、正当に評価されていないような気がしますよね。けれど「気がする」というだけでは、感情論として片付けられてしまいます。ここはもっと理論的にアピールするのが、幸せぐせ。

例えば「作業の出来高をポイント制にする」など、仕事の「見える化」を職場に提案してみてはいかがでしょうか。これだけの作業をしたら何ポイント、というような評価システムがあれば、仕事の効率化に役立ちますし、作業の改善点も見えてくるでしょう。そして何より、あなたの働きぶりが明らかになります。

「私がこれだけ仕事をこなしているからこそ、売り上げが上がっている」「効率がよくなって、これだけ節約できている」など、数字で説明できれば、時給アップの可能性はあるでしょう。

ちなみに、同僚に向かって「もっとちゃんと働きなさいよ」などと苦言を呈するのは、幸せぐせではありません。それは評価者である上司や経営者が言うべきことで、あなたの役目ではないからです。



自信があるならアピールを

スピリチュアルな視点というのは、時に観念的なものだと誤解されます。ですが、本来はロジカルに物事をとらえたうえで、心の部分に働きかけるのがスピリチュアルの本質なのです。

今回のケースで言えば、「納得できない」「モヤモヤする」というだけでは観念的。まず仕事というものをロジカルにとらえ、現状分析をする。そして自らの義務を果たし、職場での存在感を示してこそ、周囲を心から納得させることができるというもの。そうすれば時給アップを要求しても、波風は立たないでしょう。

裏を返せば、自分が本当にきちんと仕事をしている、利益アップに貢献しているという自信がなければ、うかつに要求はできないということでもあるのです。

なお、もしもＡを選んでうまくいかなかった場合は、戦略的にＢを使うという手があります。仕事をこなし、作業の見える化を提案して利益アップにも貢献した。満を持して交渉したのに時給が上がらないとなれば、次はペースダウンするか、ストライキです。

もし本当に仕事ができていれば、きっと「時給を上げますから、これまで通り働いてください」と言われるはず。これもまた、自分の仕事ぶりに自信がなければできないことですね。損をしたくないから仕事のペースを落とすのとは、わけが違います。

いずれにしても、自らを厳しく律し、客観的に見られるかどうかが重要です。そういう意味で、今回のケースの場合、客観的とは言えないかもしれません。「周囲を見回したらサボっている人が目につく」ぐらいでは、まだまだ。戦略的な交渉ができるぐらいまで、時間をかけて、自分の存在感を増していくことが必要でしょう。