女性の体は、年を重ねるとさまざまな不調をためこみやすくなるもの。女優の秋吉久美子さんも、そんな悩みを抱えているそうで……。国際中医薬膳師の瀬戸佳子さんが、体のめぐりをよくして、すこやかに暮らす秘訣を教えます。（構成：平林理恵 撮影：清水朝子）

体をめぐる３つの要素とは…

疲れを「年のせい」と片付けないで

秋吉 今日はお目にかかれて嬉しいです。先生のご本を読むと、「まさに、私のことが書いてある！」と驚きの連続で。私、子どものころから脆弱で、スタミナ不足ですぐにハーハー息切れしちゃうタイプなんです。

瀬戸 いつも何かしらで疲れていて元気が出ない、ということですね。具体的にはどんな不調を抱えていらっしゃいますか？

秋吉 むくみ、肩こり、胃のもたれ、だるさ……同世代の方が感じる不調はすべて持っていますよ（笑）。それをなんとかごまかしながら、ヨガやストレッチをしたり、ジムに通ったりしてしのいでいる感じです。体を動かすと、終わった後に、体調の改善を実感できるので。

瀬戸 ご自身に合った習慣を取り入れていらっしゃるのは、素晴らしいですね。

秋吉 ありがとうございます。

瀬戸 60代以降の方は特に、秋吉さんのように「ちょっとした不調」に悩む方が多いのですが、「年だから」で片付けないでいただきたいなと思います。人生はまだまだ先が長いですから、ここからはどれだけ自分をケアできるかが勝負です。

秋吉 私自身はこういう体質だからこそ、体にいいと聞けばすぐ試す習慣が身についたという面もあるように思います。

瀬戸 自分の体としっかり対話してこられたのですね。ほかにご自身の体質で、気になることはありますか？

秋吉 私、日中、異常に眠くなるんですよ。食後はもちろん、特にひどいのが雨の降る前。おしゃべりをしながら相手の目の前で眠っちゃうほどなんです。

瀬戸 お話を伺うかぎり、秋吉さんは、湿気にとても弱いタイプなのだと思います。しかも、体が丈夫ではないとのことですから、胃腸もそんなに強くない。そこに外気の湿気が重なると、体のめぐりが悪くなってしまうのでしょう。

ものを食べたときは、血液もエネルギーもすべて胃腸に集中してしまう。その結果、脳が貧血状態になり眠くなるんです。

秋吉 なるほど、貧血ですか。「めぐりが悪くなっている」とおっしゃいましたが、そもそも「めぐりがよい」とはどういうことを指すのですか？

自分に合ったバランスを見極めよう

瀬戸 東洋医学では、「気（き）」「血（けつ）」「水（すい）」の3つの要素によって生命活動が維持されると考えられています（上表参照）。「気」は体を動かすエネルギー、「血」は全身に酸素と栄養を運ぶ血液、「水」は血液以外の体液を指します。

気・血・水が過不足なくバランスよくめぐっている状態が、「めぐりがよい」状態。つまり、健康で免疫力の高い状態を指します。めぐらせることに気を取られがちですが、それぞれの要素が多すぎたり少なすぎたりすればめぐりが悪くなる。

病は気からというように、大きなイベントを終えた途端に気が抜けて風邪をひいたりしますよね。また血が足りないと貧血はもちろん、情緒が不安定になったりも。気血を充足させることでめぐりがよくなることも多いです。

秋吉 水はどうなんでしょう。体にいいと思って飲んでいたら、あるとき漢方のお医者さんから、水毒（体内で水が滞っている状態）になっているから、量を減らしなさいと言われてしまって。

瀬戸 細い川に大量の水が入ってきたら、洪水になるのと同じで、その人にとっての適量というものがあるんです。秋吉さんのように胃腸が強くない人が水分を摂りすぎれば、胃が処理しきれず、働きが落ちて、脳に血がめぐらなくなります。

ただ、「摂りすぎ＝悪」というわけではなくて。めぐりを悪くする根本の体調を良くすることで、バランスをとる方法をおすすめします。つまり血を増やして、胃腸の働きの足りなさを補えばいいんです。

秋吉 そう簡単に洪水を起こさない川にすればいいわけですね。

瀬戸 はい。足りない要素、多すぎる要素を見極め、その人に合ったバランスを探すことが重要です。

秋吉 足りない要素を補うには、どのようなことが必要ですか。

瀬戸 たとえば気が不足しているなら、休息と栄養補給が一番大事です。ほかには、楽しくなれる人と一緒に過ごすのもいいし、気分のあがる服を着るのもいい。

血の不足にはタンパク質を摂る。お肉なら豚肉を。うなぎや山芋など「精のつく」ものも血を増やします。水は先ほど申し上げたように、体の処理能力に合わせた量を摂りましょう。



「体が脆弱だから、食に対してはぜいたくなのかもしれません。《食べることは大事》という意識が常にあって、優先順位が高いんです」（秋吉さん）

朝のお味噌汁が体を温める

秋吉 先生は特に気と血に着目した食養生のアドバイスやレシピ提案をなさっていますね。何かきっかけがあったのですか。

瀬戸 私の勤めている鍼灸院に来院される患者さんには、胃腸が弱い、だるくて元気が出ない、体力がない……という症状を抱えた方がとても多かったんです。

その大半が、血虚（けっきょ）＜血が足りない＞か気虚（ききょ）＜気力がない＞、あるいはその両方の状態でした。食生活を変えれば改善することも多いと気づき、鍼灸院内で漢方相談もしながら、食事のアドバイスをはじめたのです。

秋吉 食事なら、自分の意思で改善できますものね。私のやたら眠くなる《持病》は、何をどう食べればよいのでしょう。

瀬戸 生ものや冷たいものは、胃腸を冷やしてしまうので控えめに。胃腸に負担をかけると、気血も消耗します。

秋吉 わあ、私は朝はまず果物を食べるようにしているんですが、それがいけなかった！ 午前中ぼんやりしちゃうのもそのせいですか？

瀬戸 果物は体にいい食べ物ではあるんですよ。でも、東洋医学的には、朝の7時から9時は、胃を修復し活性化させる時間帯。なので、この時間には温かいものや発酵食品を摂って胃を元気にするといいのです。おすすめは朝の一杯のお味噌汁。

秋吉 うーん、でも、朝からお味噌汁を飲むのはちょっとつらいです。重たいっていうか……。

瀬戸 では、具なしのスープだけにすれば飲みやすいのでは？

秋吉 なるほど！ 具なしの温かい味噌スープなら、毎朝飲めそう。それから、先ほど、私は湿気に弱いタイプだと教えていただきましたが、冷えにも弱いみたいです。お腹を触るとヒヤッと冷たいことも多いし、冬場なんてお布団をかけても寒くて寒くて、夜中にお風呂に入り直して温まることもあります。

瀬戸 それも気血の不足からでしょうね。体の中身が冷えているのなら、外側から保温するだけでは不十分です。冷たいものを魔法瓶に入れても、中身は冷たいままですよね。人体も同じです。発熱するものを体の中にいれ、内側から温めなければ。

秋吉 唐辛子とかでしょうか？

瀬戸 唐辛子は胃腸の弱い秋吉さんには強すぎるかもしれません。酒粕を汁物に入れるといいでしょう。冬場は長葱を食べると、風邪予防にも冷え対策にもなります。長葱の白い部分は「葱白（そうはく）」と呼ばれる漢方薬としても使われるんですよ。

秋吉 葱は毎日のお味噌汁に使えるし、冬ならお鍋にいれてもいいですね。

瀬戸 そうそう。生だと胃の負担になるし、量もあまり食べられないので、加熱して食べるのがおすすめです。秋吉さんは体の状態にとても敏感で、食生活にも気を配っていますね。自分で毎日の食事を用意するのが、面倒になったりはしませんか？

秋吉 こんなものを作ったらおいしいかな？ という好奇心が、モチベーションになっています。それに、市販のものを適当に選ぶとおいしくないこともあるので。体が脆弱だから、食に対してはぜいたくなのかもしれません。「食べることは大事」という意識が常にあって、優先順位が高いんです。

瀬戸 素晴らしいですね。できるだけ食べるように心がけている食材は何かありますか？

秋吉 今はトマトスープを毎日。野菜がたくさん摂れるからか、体もスッキリしてきて、肌のきめも細かくなってきたように思います。思いついたことをいろいろやってみたいタチなので、野菜と豚肉を重ねて層にして蒸してみるとか、日々楽しんでいます。

瀬戸 胃腸が強くない方には、栄養が吸収されやすいスープは最適ですね。豚肉も気血を上げる食材ですし、野菜は蒸すことで消化されやすくなり、体を温める効果も期待できます。そのほかにも気血を補うレシピはいろいろありますので、試してみてください。

＜後編につづく＞