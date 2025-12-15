ライター・しろぼしマーサさんは、企業向けの業界新聞社で記者として38年間勤務しながら家族の看護・介護を務めてきました。その辛い時期、心の支えになったのが大相撲観戦だったと言います。家族を見送った今、70代一人暮らしの日々を綴ります。

認知症の母が文房具のハサミで髪を切り出した

今から10年前、残業を終えて家に帰ると、食卓のテーブルに向かい、認知症の母が文房具のハサミで自分の髪を切っていた。「私が切るから、やめて！」と、私は大声を出して止めた。私は素人なので、美しい髪型にできるわけがなく、母の髪をただ短くした。

母は私以上のものすごいクセ毛で、1カ月以上美容室に行かないと、髪が横や縦に広がり、何事が起きたのかという髪型になった。母は、ショートカットだった髪が伸びたので、気になってしかたなかったのだろう。

しかし、母は美容室に行く気はなかった。私が強引に連れて行っても、じっとしていられず、美容師さんやお客さんに迷惑をかけることが予想できた。

母は介護認定を受けていたので、ケアマネジャーさんに聞くと、「訪問してくれる美容師さんが辞めてしまい、探している」と言われた。

クセ毛で、私は美容室巡りをした

私もクセ毛で、中学校はパーマ禁止なので、先生に注意されたことがある。

20代の時、あちこちの美容室に行ったが、その日は良いが、自宅で髪を洗い、自分でブローすると、悲惨な髪型になった。髪を伸ばして後ろで結わえたら、友人たちに「全く似合わない」と酷評された。



30代に入り、友人が「若者が行くお洒落な街の美容室に行けば、なんとかなる」と言い、私はその街に行き、すぐ見えた美容室に入った。

美容師さんが何人かいて、予約がなくてもカットをしてくれた。髪型が気に入り、またその美容室に行くと、前にカットをしてくれた美容師さんが辞めていて、20代半ばの男性のＴさんが担当になった。

Tさんがカットすると、髪を洗っても、必死にブローする必要がなくなった。朝、髪をとかさずに会社に行くこともできた。

勤めていた会社の口の悪い先輩が、「その髪型いいじゃないか」とほめたのには驚いた。友人たちからも、「どこの美容室か教えて」と聞かれた。

Ｔさんには、同じ美容室で美容師をしているお兄さんがいた。お兄さんが独立して店をもつことになり、Ｔさんはそこで働くことになった。その美容室は私の家から遠かったが、Ｔさんのいる美容室に通うことにしたのである。

そして、カットをしてもらっている間に話しをして、Ｔさんが大相撲ファンで、私と同じく貴ノ花様（尊敬をこめて「様」をつけている。元大関で、横綱の若乃花と貴乃花の父親。師匠でもあった）が大好きなことが判明した。

さらに、私と同じくアリスの大ファンだった。私は谷村新司さんのファンクラブに入っていたので、谷村さんの作詞の素晴らしさを語り合った。

Ｔさんのハサミが母を満面の笑顔にした

私が60歳になる頃に80代後半の母の認知症が悪化した。私が母の髪を切らなくてはならなくなったのがその頃だった。

私は予約時間より早めに美容室に行き、Ｔさんとお兄さんの髪の切り方を真剣に観察した。仕事の邪魔をしてはいけないから、こっそりプロの技を盗もうとしていたのである。



自分がカットをされている時も、私は週刊誌を読まず、大相撲やアリスの話もしないで、鏡を見つめていた。私の異変にTさんは、「どうかしましたか？」と聞いた。

私は素直に、「私以上にひどいクセ毛の母の髪を切らなくてはならないので、恐れ多くもプロの技を盗もうとしていたのです」と白状をした。Ｔさんは、「しろぼしさんなら、うまくできますよ」と励ましてくれた。

次に美容室に行くと、Tさんが「お母さんの髪はうまく切れましたか？」と聞いた。

「短くしただけ。見栄えのする髪型は無理」と、私は答えた。

するとTさんは「僕は長く美容師をしているので、ハサミをいろいろ持っています。以前に使っていたものをプレゼントしますので、これでお母さんの髪を切ってあげてください」と話し、綺麗なハサミを差し出した。

美容師のハサミは高価だと知っていたので、私は「もらえません。そんなの悪いです」と遠慮した。するとＴさんは、「僕の母は早くに亡くなり、僕は母の髪を切ることができませんでした。だから、しろぼしさんはお母さんの髪を切ってあげてください」と言った。

私は無料でそのハサミをいただいた。

家に帰り、プロのハサミを使い、見て覚えた切り方をした。母は鏡の中の髪型を見て、「いいわね。ありがとう」と、満面の笑顔になった。

その後、母は介護施設に入居し、最後は病院に入院して92歳で亡くなった。

最後まで美容師でいた。そして、これからも…

今年の秋が終わる頃、美容室に予約の電話をした。Ｔさんのお兄さんが電話にでて、Ｔさんが亡くなったと言った。以前に入院したことは知っていたが、快復したと思っていた。

昨年、医師に癌（がん）で余命を告げられていたそうだ。Ｔさんは、それを悟られることなく店に立ち、お客さんの髪を綺麗にしていたのである。

私はＴさんからもらったハサミを母の遺影の前に置き、涙が止まらなかった。40年間、私のクセ毛と闘ってくれたことへの感謝とともに、Ｔさんにお願いをした。

「天国で私と顔が似たクセ毛のおばあさんを見かけたら、その人は私の母ですから、どうかプロの手で美しい髪型にしてください。母はお金を持っていないので、お礼は母の笑顔でよいですか？」と…。



