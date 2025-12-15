「濱家さんの子供みたいな構図」かまいたち山内、息子＆濱家隆一の3ショット公開「帽子とってるのえらい」
お笑いコンビ・かまいたちの山内健司さんは12月13日、自身のInstagramを更新。長男が『かまいたち単独ライブ 4442』を訪れたことを報告し、相方の濱家隆一さんとのスリーショットを公開しています。
この投稿にファンからは、「可愛いいいいー！！！」「濱家さんは山内親族からの信頼と人気が半端ないのが凄い」「濱家さんの子供みたいな構図」「濱家さんの顔が いつにも増して 優しい 山内家の一員だものね」「写真撮る時帽子とってるのえらい」「最高のコンビです」「自慢のとーちゃんの相方やもんね」との声が寄せられました。
【写真】山内親子＆濱家隆一の仲良しショット
長男が初めてライブに山内さんは「先日単独ライブを長男が観に来た 初めてライブとかは観たんじゃないかなぁ 感想を聞いたら『濱家さんが面白かった』と言ってました」とつづり、4枚の写真を掲載しました。長男と、ストライプ柄のセットアップに身を包んだ山内さん、黒いスリーピーススーツ姿の濱家さんが写っています。
感謝の気持ちつづる11月9日に東京のルミネtheよしもと、12月7日に大阪のなんばグランド花月で開催された同公演。山内さんは8日の投稿で、大阪公演の際に届いたたくさんのお祝い花や、漫才師・西川きよしさんからの差し入れの「最高級のお寿司」の写真などを公開しています。また公演については、「東京、大阪の2ヶ所だけでしたが来てくれた方、応募してくれた方ありがとうございましたーーー」とコメントしました。
