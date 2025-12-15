日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても面白さを追求し続けた人物“蔦重”こと蔦屋重三郎の生涯を描く大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合、日曜午後8時ほか）。ドラマが展開していく中、江戸時代の暮らしや社会について、あらためて関心が集まっています。一方、歴史研究者で東大史料編纂所教授・本郷和人先生がドラマをもとに深く解説するのが本連載。今回は「脚気」について。この連載を読めばドラマがさらに楽しくなること間違いなし！

「あっぱれやったな、蔦重！」幻となった＜治済へのかたき討ち＞とは？蔦重の最期を聞いて横浜流星が呟いたこととは？蔦重がしたことは結局…脚本・森下佳子が語った『べらぼう』裏側

* * * * * * *

脚気にかかった蔦重

先日の放送で遂に最終回を迎えた『べらぼう』。

これまでも蔦重は立ち上がる時にふらつくような様子を見せていましたが、今回はっきりと「脚気」にかかったことを周囲に告白。

徐々に病におかされ、弱っていく様子が描かれました。

史実としてもそのまま命を落とすことになるのですが、今回はその蔦重の命を奪った“脚気”について、お話したいと思います。

かつての「日本三大疾病」の一つ

脚気は結核・糖尿病とともに、かつての「日本三大疾病」を構成していました。



本郷先生のロングセラー！『「失敗」の日本史』（中公新書ラクレ）

糖尿病は今でも、多くの日本人を苦しめている病気です。欧米人に比べると日本人はインスリンの分泌量が少ないそうで、彼らと同じような食事をしていると、この病になる確率が高くなるようです。

自覚症状があまりないため、気がついたら数値がひどいことになっていた、というような話をよく聞きます。年齢が高くなったら、検査は必須ですね。

結核は結核菌により引き起こされる感染症です。労咳などとも呼ばれました。現在でも毎年1万人以上の患者が発生しています。

昔は治療が困難でしたが、今は早期発見・早期治療で治せる病気になっています。正岡子規（35歳）、樋口一葉（24歳）、石川啄木（27歳）らが若くしてこの病気で亡くなっています。

原因はビタミンB1の不足

そして脚気はビタミン欠乏症の一つで、ビタミンB1の不足によって心不全と末梢神経障害が起きる病気です。

心不全による足のむくみ、神経障害による足のしびれが起きることから「脚気」と呼ばれました。現在ではビタミンB1の重要性が広く認識され、脚気の患者数は大きく減少しています。

脚気というと、有名なのが、軍の食事を巡っての論争です。

明治時代、海軍は軍医総監・高木兼寛（1849〜1920）の提唱した「食事改善説」に基づき、肉や野菜、麦飯を多く摂取しました。その結果、脚気による死者は大幅に減少し、海軍内での脚気問題はほぼ解決しました。

ところが陸軍は東京大学教授の緒方正規（1853〜1919）が推す「細菌説」を採用し、食事改善を軽視しました。そのため、日清・日露戦争では脚気による死者が多数発生してしまいました。

“江戸患い”とも

日清戦争（明治27年）では4万人を超える脚気患者がでて死者が4000人近くにのぼりました。日露戦争（明治37年）では25万人もの脚気患者がでて、全体の戦傷病死者が4万余人であるうち、脚気による病死者が3万人を占めたとされています。

また、千円札の肖像で有名になった北里柴三郎（1853〜1931）は留学中に「脚気の原因は細菌ではない」と喝破してしまったために、帰国後は東大系の医学界から干されてしまいました。軍医であった森鴎外も、北里を強く批判した一人です。

江戸時代後期の日本では、1人1日3合（450グラム）ものコメを食べていたと推測されています（現在は1日150グラムほど）。おかずがあまり無く、コメで食欲を満たしていたのです。

とくに江戸では白米を多く摂取していました。そのため脚気の患者が多く見られ、この病気は「江戸患い」とも呼ばれていました。そのあたりはドラマ内で、妻のおていさんがしっかり指摘していたとおり。

また実際に”江戸っ子”である蔦重の食事の場面では、ごはんをどんぶり一杯に食べる様子がたびたび描かれていました。

かくして彼は「江戸患い」で亡くなることになったのです。