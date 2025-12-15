絶景だと思う「北海道・東北地方の城」ランキング！ 2位「弘前城（青森県）」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
日本には、歴史と文化を感じさせる美しい城が数多く点在します。天守閣からの壮大な眺めや、四季折々に変わる風景、城ごとに異なる魅力は、多くの人々を惹きつけてやみません。では、その中でも「一度は訪れてみたい」と思わせる絶景の城とは、一体どこなのでしょうか？
All About ニュース編集部では、2025年12月4〜5日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、日本の城に関するアンケートを実施しました。その中から、絶景だと思う「北海道・東北地方の城」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「春の桜と共に景観を楽しめる点では絶景だと思う」（40代男性／福岡県）、「とにかく桜の季節の弘前城が一番だと思います。いつかこの目で見てみたいです」（40代男性／東京都）、「弘前城は、四季折々の自然と城の調和が美しく、まさに絶景と呼ぶにふさわしい城です。特に春の桜の季節には、天守を囲む約2,600本の桜が一斉に咲き誇り、花筏が堀を埋め尽くす光景は幻想的です。背景にそびえる岩木山とのコントラストも見事で、どの角度から見ても絵になる景観が広がります。歴史ある天守と自然が織りなす風景は、訪れる人の心を強く惹きつけ、何度でも足を運びたくなる魅力があります」（50代男性／長崎県）といった声が集まりました。
回答者からは「五稜郭タワーから眺めるとその形の美しさがよくわかる」（50代男性／埼玉県）、「星形の城郭が印象的だから」（40代女性／鹿児島県）、「星マークはコナンの映画のモチーフになったくらい有名だからです」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：弘前城（青森県）／63票青森県弘前市にある弘前城は、江戸時代から残る天守や櫓、門が現存する貴重な城です。特に、城址公園は「弘前さくらまつり」で有名で、濠を埋め尽くす花びらでできる「花筏」や、ライトアップされた夜桜と天守の競演は、東北地方を代表する絶景。冬の雪景色に包まれた姿も情緒があり、四季折々の美しさで知られています。
1位：五稜郭跡（北海道）／126票北海道函館市に位置する五稜郭跡は、日本に現存する西洋式城郭の代表的な遺構です。星形五角形の城郭は、城郭全体の美しさとともに、周囲の堀や石垣が一体となって独特の景観を生み出しています。春の桜の時期は、ピンクに染まった星形が最も見事な絶景となり、隣接する五稜郭タワーからの眺めは圧巻です。
