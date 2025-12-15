「70歳でも賞与支給があるのを知らない人が多い」公務員男性の2025年冬ボーナスの予想
冬のボーナスシーズン到来。2025年の冬ボーナスは、民間、国家公務員ともに増額が予測されています。
ここではAll Aboutが募集した「2025年冬のボーナス予想と結果アンケート」から、他人のボーナス事情をのぞき見ていきます。
同居家族構成：本人、妻
住まいの地域：北海道・東北地方
職種：事務／総務／人事／経理
雇用形態：公務員（非正規職員）
勤務年数：5〜10年
世帯年収：本人500万円、配偶者200万円
現預金：5000万円、リスク資産：400万円
2025年の冬ボーナスについては「受け取る予定」だそうで、手取りで「50万円」と予想。金額は例年と比べて「増えそう」とのこと。
その理由として「昇給があったため」と語っています。
ちなみにここ4年の冬ボーナスの推移は手取りで「2024年は50万円、2023年は45万円、2022年は40万円、2021年は40万円」と、順調に増額しているようです。
周囲からはボーナス額を「うらやましがられることがある」と言い、「70歳でも、賞与支給があるのを知らない人が多いです。資格が必要な職の分、定年なしで働くことも可能。現役のうちに国家資格を多く取得するのがおすすめです」とあります。
今回のボーナスは「日常生活費の補填（ほてん）」に使う予定なのだそう。近々「自動車を購入予定」のためその費用にも充てたいとのことでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
