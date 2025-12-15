最終回を迎えたNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

12月14日放送の第四十八回「蔦重栄華乃夢噺」では”かたき討ち”を終えた後の蔦重の人生が放送されました。

特にその中で描かれた長谷川平蔵宣以の”粋”なやりとりについて、感嘆する視聴者が続出しています。

＊以下最終回のネタバレを含みます。

＜最終回のあらすじ＞

店を再開した蔦重は、写楽絵を出し続け、更にその後、新たに和学の分野に手を広げたり、本屋として精力的に動いていた。

しかし、ある日、蔦重は脚気の病に倒れてしまう。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

てい（橋本愛さん）や歌麿（染谷将太さん）たちが心配する中、病をおして政演（古川雄大さん）や重政（橋本淳さん）、南畝（桐谷健太さん）、喜三二（尾美としのりさん）ら仲間とともに作品を作り、書を以って世を耕し続ける。

そして蔦重は、ある夜、不思議な夢をみて…。

あの店の女将は本が好きなようでな

長谷川平蔵宣以（中村隼人さん）に誘われて、宿場町を訪れた蔦重。

街道沿いの茶屋に腰を据えると、向かいの籠屋を見やりながら「どうにもあの店の女将は、本が好きなようでな」と切り出します。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

鈍感な蔦重を前に苦笑する平蔵でしたが、続けてその女将が家庭を持ち、子どもにも恵まれ、安定した暮らしを送っていると語ります。

そこまで説明してようやく察しがついた様子を見せた蔦重でしたが、一方でひどくせき込んだ平蔵。

対して蔦重は、「お体もつれえってのに、私に気遣ってくださって…」と平蔵の身体を心配する様子を見せます。

後姿を見て微笑んだ二人

すると近々岡場所へ警道が入り、吉原を取り巻く状況がさらに厳しくなることを伝えた平蔵。「それでも時には蓮の花が咲く、泥沼であってほしい」と伝えると、蔦重はゆっくりとうなずきます。

会話が一段落したところで、店の奥から平蔵が話していた女将が姿を現します。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

顔は映らない後ろ姿だけでしたが、それを見て顔をほころばせた平蔵。

そしてその場面に重なるように、かつて吉原で花魁を務めた瀬川（小芝風花さん）と蔦重のやりとりの記憶が差し込まれます。

すると涙を浮かべた蔦重も平蔵に続き、優しい笑顔を見せるのでした。

視聴者の感想

二人がともに恋した女性・瀬川でしたが、蔦重の元を離れてからは消息が不明になっていました。その瀬川も今や駕籠屋の女将となり、幸せな日々を送っていたことがドラマ内で明かされることに。

相変わらず鈍感な蔦重ではありましたが、病気の身体をおしてでも、幸せな姿を見せようとした平蔵の粋な計らいに、視聴者からは多くの感想が。

たとえばSNSでは「どうか幸せであってくれという願いは叶ったことを二人で見届けるのは、平蔵のラストとしても綺麗でした」「病身の平蔵の粋な計らいとして再会はせずに背中を見守る形は上手い落としどころだなあと」「蔦屋重三郎の命日は寛政9年5月6日。長谷川平蔵の命日は、これにほぼ２年先立つ寛政7年5月19日であった」「平蔵様のぴろん毛が白髪になってて、時の流れに胸いっぱいになりました」といった声がみられていました。

ーーー

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当した。