「眩しさと透明感が緊急会議」のん、圧巻スタイル際立つ姿を披露！ 「全身スパンコール似合いすぎ」
俳優・アーティストののんさんは12月14日、自身のInstagramを更新。ライブ衣装を紹介し、反響を呼んでいます。
【写真】のん、圧巻スタイル際立つ姿
ファンからは「この衣装にはビックリ!!」「全身スパンコール似合いすぎ」「キラキラのんちゃん美しい」「究極の生命体」「眩しさと透明感が緊急会議」「素晴らしい女性になりましたね」「スタイル抜群」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】のん、圧巻スタイル際立つ姿
「究極の生命体」のんさんは「のんFC『NON KNOCK』限定のクリスマスライブ 今年もありがとう！」とつづり、6枚の写真を投稿。全身がシルバーにキラキラと光るド派手な衣装姿です。のんさんの華やかな雰囲気とスタイルの良さが際立っています。
ファンからは「この衣装にはビックリ!!」「全身スパンコール似合いすぎ」「キラキラのんちゃん美しい」「究極の生命体」「眩しさと透明感が緊急会議」「素晴らしい女性になりましたね」「スタイル抜群」などの声が寄せられました。
衣装紹介はほかにも！5日の投稿では「本日は、TikTokトレンド大賞2025受賞式にてプレゼンターを務めさせていただきました」と報告し、8枚の写真で衣装を紹介したのんさん。ユニークな形状の黒いトップスに、白いワイドパンツを合わせています。ファンからは「カワイイしカッコいいし」「クールビューティー」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)