低価格＆MTもある米国の「ヴァーサ」がスゴい！

日本では不遇の時代が続くセダンですが、他国や他の地域では安定した需要のあるボディ形式で、いまも数多くの車種が販売されています。

なかには日本車でありながら日本では販売されていないモデルもあり、意外な人気を博していることもあります。

【画像】超カッコいい！ これが“小さなスカイライン”な「小型セダン」です！（30枚以上）

日産「ヴァーサ」もそんなクルマの1台で、北米や中南米、中東、アジア市場などで堅調なセールスを記録。特に米国市場では好評でクラストップの人気を誇るのですが、なぜアメリカ人に支持されているのでしょうか。

ヴァーサは、2004年に登場した「ティーダ（5ドアハッチバック）」と「ティーダラティオ（4ドアセダン）」の北米向けモデルとして、2006年に誕生したコンパクトカーです。

2019年に発表された現行型は3代目にあたり、同モデルより5ドアハッチバックは廃止され4ドアセダンのみの設定になりました。

先代「ノート」譲りのプラットフォームを採用し、駆動方式はFF（前輪駆動）のみ。ボディサイズは全長4495mm×全幅1740mm×全高1465mm、ホイールベース2620mmと、日本のトヨタ「カローラ」（全長4495mm×全幅1745mm×全高1435mm）とほとんど同じ大きさです。

搭載されるエンジンは最高出力122PS、最大トルク154Nmを発揮する1.6リッター直列4気筒エンジン。

DOHC16バルブではありますが、どちらかというとスポーティさよりも実用性を優先させたパワーユニットで、トランスミッションには5速MTとCVTが用意されています。

ただし、燃費に関しては「期待したより良くない」といった米ユーザーの意見も散見されているようですが、一方で「乗りやすく運転もしやすい」「普段使いには気を遣わなくていい」など、扱いやすさを評価する声も多いようです。

エクステリアは2023年モデルのマイナーチェンジを機に刷新され、当時最新の「デジタルVモーショングリル」を導入。

迫力のあるフロントマスクとボリューム感のあるボディラインとの組み合わせは、実用セダンらしからぬアグレッシブな雰囲気が漂い、どことなく現行「スカイライン」の系譜をも感じさせるデザインです。

インテリアはグレードにより素材や装備が異なりますが、基本はシンプルな仕立てです。居住性は上々で、大柄な人が多いアメリカで居住性も評価されていることを考えると、サイズ以上に広い車内空間を確保しているといえるでしょう。

米国でクラストップのセールス（2024年度は4万2589台を販売）を誇る小型実用セダンのヴァーサですが、現地での評判はどのようなものなのでしょうか。

特に意見が多いのが、その「安さ」について。ヴァーサは米国で最も安価なクルマのひとつと言われ、デビュー時より値上がりしているとはいえ、最新の2025年モデルでも「1万7390ドル（約270万円）から」と現在の市場でも低価格を実現しています。

「ライバル小型車の多くがSUVに切り替え値上げしていくなか、セダンを貫き価格の上昇を抑えているのは立派」や「この値段なら多少のことには目をつぶれるけど、大きな不満がないのが素晴らしい」といった声がアメリカ国内であがっています。

また安全面への評価も高く、なかでも先進運転支援システム「Nissan Safety Shield 360」の採用は喜ばれており、「このクラスでレーンアシストや緊急ブレーキ、ブラインドスポットモニターがあるなんて！」と驚きの声があがっています

走りに関しては賛否マチマチで、「期待してはいけない」という意見もあれば「意外と速い」といった声も少なくありません。一方で、ハンドリングと燃費については、おおむね高評価で購入の理由にあげているオーナーも多いようです。

※ ※ ※

国内ではセダン人気の低迷もあり、日本市場への導入はないと考えられます。

しかし、コンパクトセダン自体が希少な現在、選択肢としてヴァーサがあっても良いのにと考える日本のユーザーもいることでしょう。

米国でも需要が高まるハイブリッドモデル（e-POWER）がヴァーサに導入されれば、再び国内導入の可能性も浮上するかもしれません。今後の展開に注目です。