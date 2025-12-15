Image: Shutterstock

Apple（アップル）がiPhone向けに最新ソフトウェアのiOS 26.2をリリースしました。

恒例のバグ修正とセキュリティアップデートに加えて、便利な新機能もいくつか追加されたため、特に重要なものをピックアップしてご紹介します。

ロック画面の時刻のガラスの透明度を変更可能に

先月配信されたiOS 26.1では、Liquid Glassの見た目を変更するオプションが追加されましたが、iOS 26.2ではロック画面の時刻のガラスの透明度を調節できるようになりました。

壁紙によって時刻の見やすさが大きく左右されるため、アップデートした方はぜひチェックしてみてください。

アラームで緊急度の高いリマインドを告知

iOS 26.2の『リマインダー』アプリは、通知機能がさらに強化されました。リマインドの入力画面をよく見ると、緊急という項目が追加されているのがわかります。オンにすることで、アラームで重要なタスクを知らせてくれます。

絶対に忘れられないタスクをチェックするのに便利な機能ですが、集中モードやiPhoneの消音モードがオンの状態でも音ありでアラームが鳴るため、場所によっては注意が必要です。

ちなみにライブアクティビティにも表示されるほか、Apple Watchを身に着けている場合は、そちらでも同時にアラームが鳴ります。

AirDropはデータの送受信方法が一部変更に

AirDropに関しては、連絡先に登録されていない人物とのやり取りにおける仕様が変更されました。

受け取る側のデバイスには新たにコードが表示され、送る側はそのコードを入力しないとデータを送信することができないとのことです。AirDrop痴漢防止やデータの誤送信を防ぐのに役立ちそうですね。

デフォルトブラウザを選択する画面が表示されるように

iOS 26.2をインストールしたiPhoneでSafariを起動すると、デフォルトのWebブラウザを選択する画面が表示されるはずです。おそらくこれはスマホ新法に向けての仕様変更かと。

ほかにもiOS 26.2では、Apple Musicでダウンロード済みの楽曲はオフライン状態でも歌詞が見れるようになったり、『ホーム』アプリや『フリーボード』アプリ、『ポッドキャスト』アプリにおいても細かい仕様変更が行なわれています。

